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脫下皇室枷鎖 哈利的悲與喜

楊錦文／洛杉磯

17世紀英國海軍再度摧毁了西班牙無敵艦隊稱霸海洋，伴隨資産階級革命及工業革命的成功，君主立憲的英國國力達到空前旺盛，成為世界上擁有殖民地面積最大的國家，並驕傲地宣示，照耀著大不列顛帝國土地上的太陽永不墜落，盎格魯撒克遜民族的榮耀達到巔峰。雖然如今帝國已式微，但英國皇室代表的民族尊榮與驕傲，未曾一絲消褪。

英王子薩塞克斯公爵哈利和公爵夫人梅根，近日接受著名脫口秀主持人歐普拉訪問，吸引全世界矚目，觀眾逾千萬人。梅根說，婚後在英國皇室遭受的對待，讓她萌生自殺打算，心中絕望求救無門。在她剛懷兒子亞契時，就有皇室成員關心，孩子生出來會不會是黑皮膚。亞契也因為有有色人種的血緣，是第一個無法得到王子的頭銜的嫡系男孩。哈利在訪問中說，自從決定脫離王室之後，父親查爾斯王子就不再回覆電話，本來日常生活開銷來自母親黛安娜王妃的遺產，2020年初便切斷金援，理由是哈利夫婦與某媒體企業簽訂合約。

離開英國後，夫妻最初落腳之處，為前英國殖民地加拿大，由於王室撤除了保安，受媒體騷擾及安全考慮，再搬至美國加州定居。他們的第二個寶寶將在今年夏季出生，是個女孩。據稱，此次專訪酬金約700萬美元。

英國廣播公司評論，王室的惡夢成真。王室工作人員也組成團隊，指控梅根霸凌與種種不是。其實，這幾天的媒體報導僅冰山一角，哈利與梅根婚前婚後一直為媒體焦點。2018年梅根以好萊塢明星嫁入皇室，皇室在溫沙堡為新人辦一場舉世矚目的盛大婚禮，這英國皇家跨種族的世紀婚禮，據稱有10萬人湧入一窺究竟，英國皇室及歐洲皇室重要成員也都參加婚禮。

這段婚姻發生在對抗種族歧視的浪潮中，曾為世界最顯赫最徧見的英國皇族，接受了黑白混血兒為媳婦，在英國皇家歷史象徵的溫沙古堡舉行最隆重感人的跨種族婚禮，為全世界消除種族徧見樹立典範，撘建了一座跨越種族鴻溝的橋樑。

新媳婦很快就懷孕，是個男孩，可是讓大家驚訝的是，皇室成員非但沒有歡樂，反而擔憂萬一皮膚是黑的怎麼辦？乾脆在孩子呱呱落地前，除去他王子之銜頭，先褫奪王子應該繼承的權益再議。

看起來，哈利王子在英國皇宮裡對抗種族偏見的戰爭中，徹底失敗了，只能凈身離開這個世上最顯赫的家庭。但是他也為全世界的有情人樹立了可敬的榜樣，他對妻兒的真愛是跨越種族，不受皇家名位、金錢引誘，也不懼媒體誣蔑，摘取的果實。恭喜哈利脫下了皇家的沉重枷鎖，徹徹底底地享受自由人生的喜樂。

英國 哈利 梅根

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