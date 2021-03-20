人的血皆紅色 仇恨何獨針對亞裔

根據美國 視頻博客報導，全美亞裔 大約有1900萬，一向是美國社會公認的模範少數族裔，多數受過良好教育，努力上進，家庭觀念很重，通常都有不錯的工作及收入，但也多少遭受過種族歧視，多半逆來順受，很少抱怨。

這位視頻博客Norris John自稱是「John-中國老張」說，最近對亞裔惡意攻擊都在光天化日下，專門針對年長者，案件越查越數不勝數，且很多視頻錄下事發經過，連他都不忍卒睹，心想到底是怎麼了?

Norris John分析有兩個因素，一是前任總統川普經常用仇恨語言針對特定群體，又製造前所未見分裂氛圍，他的追隨者上行下效，就形成比過去更強烈的怒氣憎恨。二是沒有處理好疫情，美國因新冠死亡人數達50萬人，一度各地封城，沒有工作，不能出去，只能待在家中，人們情緒開始瘋狂，於是像前總統一樣，把責任推到別人身上，亞裔就成了替罪羊! Norris John在視頻中親口向受害亞裔致歉，也希望美國民眾敞開心扉接納其他文化族裔，尊重平等權利，老人不再受攻擊。

亞裔遭受仇恨攻擊驚人數字曝光後，東西兩岸犯罪事件越演越烈。最新研究發現，自疫情爆發，全美針對亞裔的仇恨犯罪 不斷，這可能使亞裔精神健康問題惡化。據「反仇恨亞裔」(Stop AAPI Hate)研究報告，去年3月至12月全美近3000起針對亞裔仇恨攻擊案件，受害者以老人與婦女為主；「種族與種族研究」(Ethnic and Racial Studies)最新發表的研究顯示，這些針對亞裔的攻擊案，導致疫情期間亞裔焦慮與抑鬱情況比其他族裔更高，其中有相關遭遇的年輕人群，更有可能出現慢性精神健康問題。人心都是肉做的，人的血都是紅色的，這問題的嚴重性非常值得重視。

父母來自台灣的謝宛瑩，三年前在加州奧克蘭一車站遭陌生男子要錢，因沒現金當街被毆，還把她打倒在地並揚言「報警就殺了你」，當時人來人往卻沒人伸出援手，她非常沮喪。去年謝宛瑩搬到芝加哥，成為亞裔推進正義協會(Asian Americans Advancing Justice Chicago，AAAJC)反仇恨犯罪協調專員，負責推動「旁觀者干預仇恨犯罪培訓」(bystander intervention trainings)，她說一旦看見仇恨事件發生時，應採取非直接方法將現場情況緩和、依照事發現場位置尋求協助、直接站出來發聲、並將過程記錄下來，是讓更多人了解如何應對仇恨犯罪。她強調「任何形式的種族主義都是不對的」、「仇恨事件不論大或小，都要立刻舉報」。我們期待透過社區團結，減少受害者，願亞裔社區更安全、更美好。