SB 82使加州成為罪犯的天堂

對於監獄 的功能眾說紛紜，但是不外下列三項：1.遏止犯罪(Deterrence)；2.處罰(Punishment)；3.改造( Rehabilitation)。這些功能是依照這樣的因果關係：你怕入獄而不敢犯罪，為「遏阻」作用。你如犯罪會將入獄，為「處罰」作用。「改造」是期望犯人在獄中改過自新，出獄後重新做人！

民主黨加州 參議員Nancy Skinner提出加州SB 82法案，將某些搶劫重罪降低為偷竊輕罪，以減短刑期，甚至不用入獄。目的在抑制加州監獄人滿為患，開銷太大的問題，就是這個提案的原因及平衡預算 的方法。

如何平衡預算暫且不提，這個重罪輕判的提案使入獄時間減短，不但沒有達到上述監獄的功能，而是與它背道而馳：輕判只會使罪犯以身試法一犯再犯，在失去「遏止」的作用、沒有達到罪有應得的「處罰」下，只會使罪案增加，更多人受害！在加州這已是事實，入室及當街搶劫層出不窮，治安敗壞，有些受害者還受到肢體傷害！

如果依照規矩「重罪重判」，加州需要增建監獄，可發行公債或增加稅收，但這兩項皆不易。不易開源只有節流，增加監獄管理的效率，減少監獄的開銷以應付與日俱増的罪犯。

根據加州立法分析師辦公室(Legislative Analyst's Office) 2018-2019數據，加州平均一年花費在一個囚犯身上為8萬1000元：其中最大開銷為監控保安費用3萬5000元，囚犯健保費2萬7000。這兩大筆開銷實在可以大幅降低，很難想像監控一個囚犯一年要花掉3萬5000元，等於一個雇員一年薪水，只用來監控一個囚犯，實在可以趨向「監獄自動化」遙控，甚至使用機器人監控犯人減少人力！至於健保一個月花費在一個囚犯身上近2300元也匪疑所思，比自費的守法民眾付出的保費及收到的福利更多，實有整頓的必要！如果能減少目前監獄的開銷，就是儲存今後增建監獄的經費。

加州政府浪費成性，CBS報導。所以控制監獄開支，避免浪費及増加效率絕對有改善的空間。當然，政府把一些預算用到學校教育、職業訓練以及家庭計劃減少單親家庭，以「預防重於治療」為出發點也是減少犯罪，避免監獄人滿為患的方法之一。

反之，如果為了減少開支把犯人提早釋放，以及依照SB 82把重罪降為輕罪，減少刑期或不需入獄，則是本末倒置。再次強調：這個提案不僅不能達到監獄的「遏止」及「處罰」功能外，只會使盜賊更加橫行，威脅公共安全。我們不能讓州參議員Nancy Skinner提出的SB 82提案，把加州變成罪犯的天堂！

為了州民及商家的安全及加州前途，應該給重罪及輕罪罪犯得到適得其所的處罰，應把SB 82「重罪輕判」的提案推翻！