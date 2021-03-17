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貪官越來越多 老虎越來越少

冷眼（紐約）

春暖花開，中國兩個最大花瓶──全國兩會11日在北京人民大會堂閉幕。海內外關注反腐敗，最高法院院長周強報告成績單，審結腐敗犯罪2萬6000件，一人死刑，一人死緩。一個老百姓切齒臭罵的十官九貪國度，少少的貪官數字只是冰山一角。

世界反腐敗組織「透明國際」今年1月28日公布各國廉潔排名，中國得42分，排第78名(美國第25名)，最廉潔的前十名，全是民主國家，歐洲八個加紐西蘭、新加坡。中國官場受賄成風，國內外臭名昭著，貪污面積之大，史無前例。

一年前，新華社朱基釵等三名記者曾報導，全國紀檢部門接受貪汚舉報160.9萬例，立案31.5萬，處分25.4萬，廳局級以上2020人。近幾年，軍隊近150名將軍貪腐受賄進秦城，足足有一個連。受賄1億元人民幣(約1537萬美元)以上者44人。最高者天津市公安局長武長順，貪污78億，判死緩。老二為春節前判死刑的賴小民，17.8億，他有100名二奶。老百姓看了無不瞠目結舌。而更頂級的八大家族的百億大案的蓋子遲遲未敢揭開。

現今不少小學生的理想，是長大做貪官，有用不完的錢和女人。國人皆知，隨便做大官還是小吏，都有利可圖。醫院的醫師好過開醫務所，公安查房抓嫖客，交通警攔路查違規，法官吃了原告吃被告，稅務官查漏稅，全都有錢撈。

就連清水衙門的大中學，不少校長都有千萬身家。高官大雞不吃小米，鄧江年代鯨呑完國有企業資產，近20年，神州大地掀起大型基建和房地產狂潮，當官的高價出賣土地，基建大吃回扣，誰不撈個盆滿缽滿？真個是三年清知府，十萬雪花銀(千萬)。

清末有個小故事，一名紹興師爺中年中了進士，官封浙江知縣，誓言一生做清官，左手拿錢砍左手，右手拿錢砍右手，果真，第一年來行賄者，皆轟出縣衙。次年，商賈天黑後溜進他後宅，將銀子放在盤裡或交給家人。縣官雙手不拿錢，一身乾淨。現今中國幹部，自身大多不拿錢，清朝縣官的手段，個個學得精通，官二代借老子權勢斂財，遍地比比皆是。

老鄧說的一部分人先富，就是趙家人！官商勾結，腐敗治國，造就了大陸40年的畸型繁榮。官商為了保住不義之財，紛紛把錢財和家屬送出洋，在朝的80%是裸官，今朝公主、兩個皇姐分別在花旗國、加拿大，澳州。滿朝文武藏綠卡，幾人清淨似中堂！

書記領導公檢法，必將反腐越反越腐，官員腐敗進入地下，胃口越來越大，八年殺一人，無人懼怕。進秦城療養幾年，就可保外就醫。幹部兩袖清風的時代已一去不復返。司法不獨立，體制不改革，媒體不歸民，必將國無寧日。

中國 公安 全國兩會

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