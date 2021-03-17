我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

面對歧視 亞華裔不能心存僥倖

扶風（洛杉磯）

美國存在的種族歧視由來已久，但從去年新冠疫情發生以來，加上美國大嘴巴總統川普的甩鍋卸責反華言行影響下，形成無端遷怒亞裔的氛圍，在美國越來越濃，幾乎無日無之、無地無之，嚴重影響華人在內的廣大亞裔居民生活。

我們當然清楚，種族歧視歷來是美國社會公認的頑疾之一，新冠疫情持續蔓延，更進一步使頑疾惡化，問題更突出。美國近來發生的對亞裔歧視事件，不僅口頭語言霸凌，而是變本加厲動手動腳，非理性粗暴行為甚至行兇，在全美各地亞裔社區屢見不鮮，亞裔路過經常遇襲擊，輕則受傷，重則喪命，令人心驚膽顫。

這已是避無可避，躲無可躲，因為大家都要生活，要生活就要工作，要工作就要出入，誰能知道什麼時候會發生到自己身上，什麼地方會出現暴力恐怖行為。

中國人(華人)、南韓人、日本人、越南人、泰國人、柬埔寨人、寮國人、菲律賓人、新加坡人、馬來西亞人、印尼人等都歸類為亞裔。亞裔是個總稱，種族歧視分子襲擊過程不會問你是從哪兒來，也不會問你是台灣人還是大陸人，更不會問你在美國出生或是第一代、第二代？也不會問你從事什麼職業，主流或非主流。他們是從膚色來發洩不滿情緒，從膚色找攻擊對象。

美國由東岸到西岸，這幾天遇害人中就有泰國人、南韓人、越南人、菲律賓人等，種族歧視者也不管你是什麼政治立場，誰遇到就是誰的不幸，美國天大地大這麼遼闊，誰知道誰會遇上這種倒楣事呢？

在紐約、舊金山、洛杉磯等地區已先後有亞裔遇害，何其不幸。近日在舊金山、紐約亞裔社區都有人意識到事態嚴重，集合社區群眾，意見領袖紛紛走出社區大聲疾呼，籲請亞裔不能再遲疑，不能心存僥倖，不能各家自掃門前雪了。

但似乎響應者並不積極，只是亞裔的很小比例，顯見亞裔心中還是存在管它那麼多，反正不會燒到自己身上。這種僥倖心態就是被霸凌、欺壓、迫害前進的引爆器，何其悲哀啊。

拜登總統1月26日曾簽署備忘錄，譴責疫情下針對亞裔美國人的種族歧視現象，要求聯邦政府所有部門採取適當措施，防止官員言行和官方文件展現或助長種族歧視和仇外情緒。備忘錄還要求司法部協助準確地收集數據，報告針對亞裔美國人的仇恨事件。

雖然如此，要撲滅這場歧視風潮不能單靠政府，亞裔必須群起自救，自救才能救人，才能劍及履及。尊敬的亞裔領袖們，面對如此無法無天的恐怖，難道我們真的要繼續保持沉默？繼續心存僥倖？(作者為世界越柬寮華人團體聯合會新聞發言人)

亞裔 種族歧視 美國

上一則

名家觀點／中國「挨罵」還不是最壞的事

下一則

貪官越來越多 老虎越來越少

延伸閱讀

加州議會亞裔黨團譴責反亞裔仇恨犯罪

加州議會亞裔黨團譴責反亞裔仇恨犯罪

殖利率上升 中國日本大買美債

殖利率上升 中國日本大買美債
CDC主任：英國變種病毒恐成美國主要感染案例

CDC主任：英國變種病毒恐成美國主要感染案例
美國2月零售銷售暫時減弱 嚴寒氣候所致

美國2月零售銷售暫時減弱 嚴寒氣候所致

熱門新聞

美國三波紓困大撒幣 錢從哪裡來？

2021-03-10 02:06

慘痛的一年 中國抗疫表現勝過美國？

2021-03-14 03:00

中國疫苗重外輕內 和扶貧如出一轍

2021-03-12 02:00
國務卿布林肯(圖)和白宮國家安全顧問蘇利文18日將在阿拉斯加，與負責外交的中共中央政治局委員楊潔篪和國務委員兼外長王毅見面。(路透)

短評／美中高層恢復對話 象徵意義大於實質

2021-03-10 19:22

三種疫苗難分好壞 符資格者應快注射

2021-03-15 02:00

拜登認知衰退？健康陰影揮之不去

2021-03-16 02:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％