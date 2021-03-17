面對歧視 亞華裔不能心存僥倖

美國 存在的種族歧視 由來已久，但從去年新冠疫情發生以來，加上美國大嘴巴總統川普的甩鍋卸責反華言行影響下，形成無端遷怒亞裔 的氛圍，在美國越來越濃，幾乎無日無之、無地無之，嚴重影響華人在內的廣大亞裔居民生活。

我們當然清楚，種族歧視歷來是美國社會公認的頑疾之一，新冠疫情持續蔓延，更進一步使頑疾惡化，問題更突出。美國近來發生的對亞裔歧視事件，不僅口頭語言霸凌，而是變本加厲動手動腳，非理性粗暴行為甚至行兇，在全美各地亞裔社區屢見不鮮，亞裔路過經常遇襲擊，輕則受傷，重則喪命，令人心驚膽顫。

這已是避無可避，躲無可躲，因為大家都要生活，要生活就要工作，要工作就要出入，誰能知道什麼時候會發生到自己身上，什麼地方會出現暴力恐怖行為。

中國人(華人)、南韓人、日本人、越南人、泰國人、柬埔寨人、寮國人、菲律賓人、新加坡人、馬來西亞人、印尼人等都歸類為亞裔。亞裔是個總稱，種族歧視分子襲擊過程不會問你是從哪兒來，也不會問你是台灣人還是大陸人，更不會問你在美國出生或是第一代、第二代？也不會問你從事什麼職業，主流或非主流。他們是從膚色來發洩不滿情緒，從膚色找攻擊對象。

美國由東岸到西岸，這幾天遇害人中就有泰國人、南韓人、越南人、菲律賓人等，種族歧視者也不管你是什麼政治立場，誰遇到就是誰的不幸，美國天大地大這麼遼闊，誰知道誰會遇上這種倒楣事呢？

在紐約、舊金山、洛杉磯等地區已先後有亞裔遇害，何其不幸。近日在舊金山、紐約亞裔社區都有人意識到事態嚴重，集合社區群眾，意見領袖紛紛走出社區大聲疾呼，籲請亞裔不能再遲疑，不能心存僥倖，不能各家自掃門前雪了。

但似乎響應者並不積極，只是亞裔的很小比例，顯見亞裔心中還是存在管它那麼多，反正不會燒到自己身上。這種僥倖心態就是被霸凌、欺壓、迫害前進的引爆器，何其悲哀啊。

拜登總統1月26日曾簽署備忘錄，譴責疫情下針對亞裔美國人的種族歧視現象，要求聯邦政府所有部門採取適當措施，防止官員言行和官方文件展現或助長種族歧視和仇外情緒。備忘錄還要求司法部協助準確地收集數據，報告針對亞裔美國人的仇恨事件。

雖然如此，要撲滅這場歧視風潮不能單靠政府，亞裔必須群起自救，自救才能救人，才能劍及履及。尊敬的亞裔領袖們，面對如此無法無天的恐怖，難道我們真的要繼續保持沉默？繼續心存僥倖？(作者為世界越柬寮華人團體聯合會新聞發言人)