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中國法西斯刺激西方新冷戰

劉化橋（內華達州）

英文的法西斯(Fascist)一詞，源自義大利文。1919年墨索里尼與追隨者組織政黨，稱為Fascio di Combattimento (League of Combat)，主張富國強兵，發奮圖強，以恢復古羅馬的光榮為職志。現在fascist作為普通名詞，帶有軍國主義、威權主義、精英專政等含意。

這種政治形態歷史上並不新鮮，中國戰國時代秦國、古希臘的斯巴達、德國俾斯麥的鐵血政策、二戰時納粹德國、維新後的日本帝國，冷戰時的「馬列史毛」體制，理論上雖各有出入，實質上是同一性質的產物，都是求生存、求發展的反應，當然免不了與其他國家民族構成利益衝突，發生戰爭。

一部人類歷史從來就是一部侵略史。從歷史觀點，我們說法西斯是罪惡、醜陋的同義詞，免不了有成王敗寇之譏。其實「王」與「寇」的分別，在於誰更懂得戰略計算，知道什麼可為，什麼不可為而已。

中國人向來以天朝大國自居，歷經百年西方列強壓迫，今日重新站起來了，有一種要向西方討回一個公道的強烈欲望。中國人似乎仍相信中國傳統文化可與西方文化分庭抗禮，甚至取而代之。中國人似乎還未接受西方文化已是今日世界文化主流的事實，所以不承認有西方色彩的普世價值。

龍的傳人要恢復天朝古國光榮，其志可嘉(大丈夫當如此也)；但完全昧於現代世界格局、歷史潮流，其行可愚(刻舟求劍，紙上談兵)。

美國幅員表面上不及中國，其實「泛美利堅」可包括加拿大、澳洲、紐西蘭、英國，整體資源與生產力絕不是中國可望其項背。今後美國將大力扶助印度、東協、巴西、墨西哥等國，代替中國世界工廠的地位。今後美國肯定也會加強與印度科技交流，減少與中國科技交流。中國的科技發展可能因此停滯不前。

蘇聯解體後，東歐列國相繼加入歐盟，俄羅斯知道向西發展已無望，只好認命為一個次等強權，與歐盟和解，但大力向東發展，與中國展開一場充實邊疆的大競賽。歐盟與美國固然有利益矛盾，但雙方仍屬同一文化體，在大是大非上仍會與美國站同一陣線。至於第三世界落後國家，上世紀反帝的激情已過，今後會採取實用的外交政策，不會無條件與中國結盟。

總之，不論聯俄抗美、聯歐抗美，或聯亞非抗美，都是不實際想法。家在中南海的那位黑老大二世、小學生宅男分明還未從毛始皇的階級鬥爭、世界革命的夢魘中清醒過來。

中國人的天朝模型世界觀不但與時代格格不入，中國政治體制更是傳統封建體制的翻版。這種體制在人類歷史上無疑曾創造過高度文明，但卻是有其局限。其最大缺點是不能新陳代謝；所以中國傳統王朝通常有300年壽命，卻只有不足100年的盛世。而英美式的民主政制已有500多年歷史，經歷過二次世界大戰，一次東西冷戰的考驗。說民主制度沒有效率，說美國已分裂衰落，不知從何說起。

今日中國人的人文價值觀，仍脫不了清末「中國的精神文明，西方的物質文明」，「中學為體，西學為用」的認知上。中國人往往把「人文 」涵義與道德倫理混為一談。15世紀文藝復興時，西方人在古典希臘、羅馬文化的基礎上再出發，終於成就今日的現代文明。

其實早在第7世紀，伊斯蘭帝國已吸收大量古希羅文化，但伊斯蘭文明卻不能更上一層樓，甚至一蹶不振，衰落至今。原因當然很多，其中一個原因是伊斯蘭帝國只著重古希羅文化科技的一面，忽略其人文的一面。所以阿拉伯文明其實是一種「古兩河文明為體，古希羅文明為用」的文化形態。

時下有些無聊文人只根據一些零碎數據，以扭曲的邏輯串連起來，說「21世紀是中國人的世紀」，說「中國夢」「形勢一片大好」，除了愚昧無知，狂妄自大之外，無以名之。

中國 美國 歐盟

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