美國抗中冷戰為什麼會失敗

拜登總統上任以來，美國 反中的情緒和立場不變，但抗中政策和戰略有改變。遏制中國 崛起的戰略似乎不再限於經濟制裁、關稅貿易戰，以及軍事威脅圍堵，這些可統稱為熱戰策略，而改為以價值觀和理念的思想戰為主軸的冷戰策略。

美國用熱戰對付過共產國家有兩次：韓戰與越戰，但兩次都沒有勝利，共產北韓仍頑強對立南韓，共產北越則統一了越南。但美國成功運用冷戰策略，高舉「自由民主」旗幟，和資本主義的雄厚經濟實力，向蘇聯挑起軍備競賽，不傷一兵一卒，打敗共產主義的蘇聯。

對付共產國家，美國打熱戰兩次都沒成功，連兩個小國都打不贏，哪裡有把握打敗擁有核武的世界第二大經濟體中國呢。所以熱戰絕對不是首選，因此拜登政府改選打冷戰，乃是聰明的戰略選擇。

對抗蘇聯冷戰能贏有兩個重要原因，一方面宣傳共產主義惡行暴政，不論蘇聯或中國大陸都不斷做出沒有人性的暴政，例如最具代表性的人民公社和文化大革命。而當時美國代表的民主自由價值如自由女神燈塔般光明誘人。美蘇兩國對比之下，全球各地菁英爭相移民美國，追求美國夢。鐵幕內人民也一樣嚮往，從柏林牆一倒，所有鐵幕內國家都立刻脫離蘇聯宣布獨立，看出宣傳很成功。

另一方面，美國每年提高國防預算，擴大軍備，迫使蘇聯加入軍備競賽。只是蘇聯在共產制度下，經濟實力太差，軍備競賽更拖垮民生經濟，鐵幕內人民生活苦不堪言，所以一有風吹草動就到處暴亂，無法收拾，柏林牆倒有如潰堤，瞬間淹蓋整個鐵幕，蘇聯瞬間瓦解。

如今美國決定用冷戰方式遏制中國崛起，能成功嗎？答案是否定的。因為一，中國經濟實力遠超蘇聯，美國想藉軍備競賽拖垮世界第二大經濟體，沒那麼容易。二，改革開放30餘年，中國人民生活大幅改善。2020年完成全國脫貧目標，人民強烈支持中共政府。

三，中國在新冠病毒疫情 抵抗和控制成績傲視全球，更提高人民對政府信心；相反，美國疫情有如潰堤，成為全球疫情最糟國家，國內民怨四起，外國民眾也埋怨美國沒盡到大國責任。尤其沒有向落後國家及時提供疫苗，美國的自私表現令國際社會不滿。

四，病毒防控成功後的經濟復甦，目前看來中國也走在最前面，恢復得最快最好。反而美國至今還未能完全復甦經濟，加上白人主義造成社會嚴重分裂，非常不利冷戰的價值觀宣傳。

五，川普總統的四年「美國第一」和單邊主義，加上他黑道大哥式的領導，徹底破壞美國的自由民主價值觀和形象。他的政府凸顯民主的無能，以及自由的可怕。自由民主的美國變成一盤散沙，各說各話，不能團結發揮力量。

六，最後，中國面臨最困難問題是如何擺脫冷戰思想戰的核心問題，也是歐美國家舉證的共產主義可怕歷史事實，包括排除異己沒人性的屠殺，以及違反經濟理論的共產主義計劃經濟政策，鼓吹暴力抗爭的馬克思列寧革命思想，其目的是消滅所有資本主義國家。

所以中國應向世界公開宣布：第一，放棄馬克思主義暴力革命理論，不把資本家當敵人。從中國改革開放的成果證明這一點。第二，學習德國為二戰認錯的誠意，公開承認過去的錯誤，包括所有屠殺異己的鬥爭運動、人民公社、文化大革命等。 如今中國應夠強夠大，敢承認自己錯誤，讓世界看到中國的誠意。

中國更應不留情指出美國民主自由的缺點，例如美國的偽君子兩套標準，把攻占立法會的香港暴徒形容是「美麗的景象」; 而把不法抗議示威者攻占美國國會，定罪為國內恐怖分子。 其二， 美國的真小人說謊不臉紅真面目，例如川普和龐培歐的謊言無數，迄今共和黨仍散布2020大選無效，是被民主黨偷去的謊言。

中國要強調世界上沒有一個國家體制是完美的，大家應和平共存。