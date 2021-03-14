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也談「現實上一直有兩個中國」

周瑜棠（德拉瓦州）

古非先生在世界論壇大作「現實上一直有兩個中國」，筆者同意他的看法。一，中華民國自1911年成立為主權獨立國家已有110年，而非70年。二，中華民國在「領土、人民、主權、軍隊」等國家構成的要素方面，完全齊備。

二次大戰後，分裂國家共有一，東西德；二，中華人民共和國和中華民國；三，朝鮮(北韓)和南韓。東西德很快統一，東方古老文化的兩國還在劍拔弩張、情勢敵對，什麼原因？是新興日耳曼民族年輕優秀的文化，還是其他原由？

筆者己見，中共台灣不能統一的基本難題，在中國文化中的自我膨脹意識形態。千百年來，中國對待周邊小國及部落一貫政策實質上是屬於君與臣、父與子的關係，小國需要朝貢敬拜，否則就會被遣兵討伐，來拜使臣需向天國君主跪拜行禮，小國有政變或受鄰邦欺侮時，可向中國請求支援。

這種「天朝模式」思維：普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣，對待文化落後周邊小國行得通。

但在全球化的21世紀，台灣不會接受這種方式的統一，士可殺不可辱。

這也是中國最鄰近的越南和韓國，雖擁有和中國相同膚色、宗教、風俗習慣和喜慶節日，但也是最憎惡中國的國家，極盡所能擺脱與中國的歷史關係。因為中國從來就没有以「平等」和「兄弟」的眼光看待他們。

中共對台的一貫宣傳口號是「大家都是中國人，是兄弟」、「 兩岸一家親」等等。這些口號與目前中國要求台灣俯首稱臣很不對稱。筆者擁護「一個中國」政策，也承認「九二共識」，但中國應以「平等」地位和台灣談判商討統一。

中國要與台灣統一，幾十年前就要像當年東西德合併時，兩「國」站在同一平等地位，而非中央政府與地方，上司對下屬……。

中國傳統文化中「勝者王、敗者寇」，遠人不服則修文德以來之，台灣人不服則修機艦敉平之，以大欺小，自己為是，此乃中國和台灣政府僵局的肇因。

中國 台灣 中共

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