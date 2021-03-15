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美貌復原工程紀要

楊老爹／台北

近幾年來，老爹為資深美女攝影照像，基本上都能讓她們滿意。如何剝開資深美女外面罩著的「悲歡歲月硬殻」，恢復當年純美形象，這就是「美貌復原工程」的施工方向。

第一、建立攝影者與被攝者之間的信任感。資深美女人生閱歷豐富，能即刻看穿來者企圖。老爹則是為造像而照像，別無他圖，加上幫其他女士復原美貌的成績斐然，容易獲得信任。

第二、只要五官端正、沒有缺陷的女士，就是大美女。漫長歲月及悲歡經歷，將女士臉上蒙上一層緊張的模樣，年長女士因而失去嬌媚。只要解除緊張心情，就能拍出滿意照片。

第三、解除緊張心情，依太極拳理論，要從姿勢做起。站立時要將80%體重，移到一隻腳上。不可「雙重」如軍訓「立正」一樣。其次，檢查肩部是否放鬆，肩鬆了全身也鬆弛了。然後將舌頂上顎，臉部158條肌肉跟著放開了。最後，要用眼睛笑對著鏡頭「笑」，不可咧嘴大笑用嘴笑，回頭一笑百媚生。

第四、攝影者把握時機及角度，按下快門，一張張恢復青春的照片就拍出來了。

第五、當年老爹拜上海人像大師錢浩學拍人像時，他一再叮嚀，拍美女光圈設在F5.6，這樣設定有散景效果，不會把臉上班點皺紋凸顯出來。

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