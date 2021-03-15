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戰略無知、野蠻貪婪 導致戰爭

王正義／洛杉磯

從「修昔底德定律」歷史的軌跡，到是否「中美終須一戰」喧囂塵上；人類現代文明很詭譎，正處於多方焦慮之中。人類是否學習會文明了呢？還是仍然處於「愚蠢-邪惡-貪婪-盲從-衝動」呢？這仍然會是讓善良的老百姓們捏把冷汗，深怕冷戰進入熱戰，甚至萬劫不復。

我常和朋友們笑說：「其實人類文明的定義只有兩個字，那就是尊重，尊重人性和尊重生命。」

歷史上多次戰爭，包括第一次和第二次世界大戰、韓戰、越戰、中東戰爭等，皆幾乎都是戰略無知，和野蠻貪婪所造成的結果。很遺憾的是人類文明，並沒有趕上近30年來世界局勢和科技的快速發展變化。這會是人類歷史演變的企機或是危機呢？

台灣海峽兩岸近30到70年來的演變，甚或是世界百年來之變局，正在你我每日的晨昏間形成，或已經形成。人類已經無法再次承受愚蠢-邪惡-貪婪-盲從-衝動的後果了，因為那可能會是超出核爆規模，慘烈的互相毀滅。

善良的老百姓們和為官從政的階層們，是否就無可奈何了呢 ? 當然不是。眾人都可發揮力量，促使世界和地方政治，往人性文明的方向發展。

台灣善良的老百姓和民選政府，很明顯的，不可能也沒必要與中國大陸為敵。中國大陸在民生富足後，應該思考的是如何促進政治清明的民主化，而不是在民族主義的漩渦裡打轉；因為那是集權階級統治的藉口，也將只會是禍國殃民、 遺害世界。中國大陸的未來將會是在大陸老百姓身上，絕對不會是當權派系。而當權派系也無需懼怕改變和改革，因為那是為了你自己，也是為了你的家庭、社會與國家美好的未來。

世界各國需正視歷史軌跡的發展，戰略無知才是導致最後戰爭的原因。為了恐懼，或是眼前的商業利益而捨棄道德正義，最後只会引火燒身，沒有例外。歷史是一面明顯的鏡子，前瞻卻是需要巨大的勇氣，能不戒慎。

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