台灣金鑽鳳梨的政治煩惱

2月26日中國 海關宣布，台灣 鳳梨多次驗出攜帶介殻蟲等有害蟲類，將於2021年3月1日暫停進口。此禁令針對即將收成的4萬噸金鑽鳳梨，這對於預期銷往大陸辛苦一年的果農卻有若晴天霹靂，不知如何應對。很多媒體猜想，真正的原因是台灣政府對大陸敵對的態度，此前台灣政府幾乎絕斷了所有大陸方面商業產品輸台的機會。

鳳梨或稱波蘿原產於巴西南部，自古以來被馬雅及阿茲特人種植食用，漸漸普及至拉丁美洲、加勒比海地區。約16世紀西班牙艦隊將鳯梨帶返歐洲及菲律賓種植，並稱謂之「印地安之松」(Pineapple)。鳳梨再由旅菲僑民帶返中國廣東、海南島地區種植，台灣的原生鳳梨，就是數百年前由唐山過台灣時期由福建、廣東先民帶來台灣的。閩南諧音鳳梨為「旺來」，鳯梨亦是台灣民間百姓互饋禮物的吉祥水果。

大陸為進口水果新興巿場，發展潛力大，中國鳳梨、香蕉熱帶水果原本由菲律賓產品主導。2012年4月中國漁民在黃岩島瀉湖受菲艦船干擾，中菲艦艇對峙黃岩島。中國即刻宣布，由於多次檢出有害生物，立即停止進口菲律賓水果產品，包括鳳梨，此事件立即為台灣鳳梨開啟了莫大的商機。從此，台灣高品質的鳳梨在大陸消費者心中設定了品牌標準，尤其是台灣「金鑽鳳梨」。

金鑽鳯梨肉呈金黃色，光滑細膩，其味芬芳，水分含量高，纖維幼嫩脆度佳，可食率為57%，甜度14至16度(註：蔗糖甜度約為20)」。每顆果實約1.5公斤至兩公斤，適合華人家庭食用習慣，亦是對農民最有經濟收益的重量，可惜甜度高果肉細緻易腐敗變色 ，不耐長遠運輸及久藏。

台灣大陸近在咫尺，農民收割後裝箱可即時過海，不數日即可到達中國各地，此時鳳梨甜度口感亦達到頂峰，大陸近年經濟崛起，民眾購買力提高，對美食的追求旺盛，交通發達配送快速，台灣鳳梨在大陸無遠弗屆，銷售經驗證明，大陸水果市場是台灣金鑽鳳梨最大、地理位置最適合的銷售市場。如此龐大的商機及優渥的回報，也使台灣鳳梨卻陷入單一市場的困境，必須面對市場轉向阻斷的風險，可惜政府並未擔負起為農民未雨綢繆的責任。光顧搞意識形態，並未把人民生計作為治國的優先考量。

農委會主委陳吉仲表示，中國停止進口台灣鳳梨，完全不合規範。陳主委竟忘記美國 、日本也是因為害蟲問題不允許台灣鳳梨輸美，或必須經過溴化甲烷熱燻殺蟲後始得放行。接到大陸檢疫不合格通知後，身為主委竟然沒有實地查證台灣鳯梨病蟲害問題，和大陸檢疫部門也完全沒有溝通的意願。咱們台灣的外銷鳳梨究竟有沒有夾帶害蟲偷渡他鄉，陳主委完全在情況之外。只是將金鑽鳳梨攜帶介殼蟲問題，說成政治事件，轉移焦點金蟬脫殼，農委會主委只顧政治，不管蟲害，現代官場現形記，也算是拍案驚奇的新章節了！

也有靠通告費生活的名嘴表示，這個問題不大，弄個「全島軍民同胞愛台灣吃鳳梨運動」。4萬噸鳳梨大約是2800萬顆，在4月1日鳳梨成熟時，全台2400萬同胞，上至小英總統、各府官員、名嘴、軍公教人員、社會民眾、在校師生，包括幼稚園小朋友，大家圍在電視旁，等一聲令下，把萬惡敵人給我們寶島台灣製造的金鑽煩惱，悲憤地一口一口的吞下肚去，問題就解決啦！

其實，此次事件菲律賓人心中暗喜，你們家裡兄弟儘管鬧意見，我就多拿訂單，何樂不為！