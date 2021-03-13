梅根哈利隔洋發難 所為何來？

歐普拉採訪已移居南加州的英國哈利 王子，和他的美國黑人女演員妻子梅根 廣受矚目，悲情四散。筆者試圖從一個不同角度剖析。

首先，整個採訪的中心議題圍繞著梅根遭受的不公平待遇，以及擔心她兒子的保鏢和經濟來源等，說穿了，還是脫不開名利二字的渴望追求，只不過話說得漂亮、文雅一點罷了。

梅根表示，對90多歲的祖母伊莉莎白沒什麼抱怨，說老太太對自己很好；但話鋒一轉，梅根大大抱怨了妯娌凱特王妃一頓，暗示對方對自己的種種歧視。其實從人性角度，非常好理解，因為威廉王子和凱特王妃，是哈利王子和梅根的王位繼承人的直接競爭者。

同樣是女王之孫，哈里和梅根所繼承的名譽地位和金錢分配，與兄嫂天差地別，且從王位繼承的順序來排，哈利王子根本沒什麼可能性，一種不公的心態造就深埋在她內心。要是在美國，可以選舉，她梅根早就大喊大叫，要求黑人特殊照顧了；可是這是英國皇室，她必須得忍著。

估計梅根早就恨得牙癢癢的了，尤其是對威廉王子夫婦，更是視為眼中釘，所以婚後沒過多久，梅根就拉著夫婿哈利脫離了白金漢宮，跑到美國來獨住，可以口無遮攔大放厥詞，拿不到好處，逞個口快也算出了口氣。

第二，梅根應該清楚，嫁給哈利王子、獲得英國王室頭銜、領取皇家優厚的薪酬，就得學會謹言慎行、循規蹈矩，因為在全世界的公眾面前，英國王室的成員不能太放縱，畢竟他們代表了國家形象。如果梅根自由散漫、口無遮攔慣了，不希望接受任何束縛，那就不要嫁給哈利王子，既然嫁了，就得接受皇家的各種規矩，總不能規矩不去守，名利拚命收，既要放蕩自由，又要賺得盆滿缽滿，魚與熊掌怎麼能兼得呢？

從現在的情況看，哈利王子對於為人處世幾乎沒什麼概念，梅根雖然是嫁給他，很顯然梅根是主導，哈利只是個被牽著鼻子利用的傀儡而已，根本沒主意。梅根身上有流淌著濃濃的美國黑人的血液，一言不合就砸窗拍門，一定要發洩出來不可。這段採訪實際上也可看成是要挾勒索，控訴英國王室尤其凱特王妃的種種歧視，王室拿來巨額封口費就隱忍一時，不給錢就口沫橫飛。

第三，筆者對哈利王子和梅根的長篇揭短訪談頗有異議，他們夫妻倆如果厭倦了英國王室的束縛和壓抑，確實應該搬出來單過，但同時必須要活得有骨氣，不要再領取一便士的王室津貼，更不要什麼幼童保鏢，腳踏實地靠自己的本事在美國打拚，這才是值得欽佩的人格人品。即使雙方理念不一致，梅根也不應該惡語中傷，試想我們與父母、親戚、子女，都有觀念不一致的時候，我們會不會拎出來在公眾面前出他們的醜、羞辱他們？一旦有這番操作，今後誰還敢與這種時時刻刻準備翻臉無情的人結交？

總之，梅根通過訪談節目實際上還是向皇室施壓，爭取更多的金錢和頭銜，這就等於把內心的齷齪公諸於世，進而引發世人的揶揄而已；而單純而又熱中於政治正確的美國人，又該大發慈悲，被忽悠著大罵英國皇室了。