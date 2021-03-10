試論川普主義的欺騙性和後果

川普 雖然輸掉總統大選，煽動國會暴亂又遭到嚴厲譴責，但他的人氣仍很高，很多美國人都崇拜川普主義，甚至把他稱為當代的凱撒大帝。因此，共和黨 把他當成「寶貝」，好像只有他才有回天之力，能挽救他們的劣勢困境，在2022年贏得期中選舉，2024年重新奪回總統寶座。

因此，川普已完全綁架共和黨的政策和路線，共和黨只得對川普百依百順，言聽計從，這個黨已完全蛻變為川普黨。為什麼一個美國歷史上最差的總統(史瓦辛格的話)人氣還有這麼高，鐵桿粉絲這麼多，受到如此多人崇拜？原因何在？

我認為，這是因為「川普主義」有極大欺騙性。這種欺騙性主要表現以下三方面：首先，川普「借打假之名，行造假之實」。他從選舉計票開始高舉一面大旗，就是「打假」這個道德制最高點上，打假就是為了造假。儘管他打假不離口，喊得很兇，但他造假也很露骨，例如在沒有充分證據下，要副總統潘斯不承認選舉人票，你憑什麼證據不承認？這不是明目張膽地造假嗎？

喬治亞州選票重新清點後，未發現舞弊行為，可川普打電話要州務卿不予承認，難道不是造假？川普一再宣稱選票造假的州，選票都認真清點過，並由州務卿宣布無舞弊行為，可川普毫無根據地說有造假，到法院有60多個控案都沒證據支持，統統被駁回，但川普又攻擊法院造假。

這樣，謊言講一千次，就成了真理。最後在他打假謊言煽動下，導致國會暴亂，死五人，傷幾十人，創造美國歷史之最。由此可見，清點選票不可信、法院裁定不可信，只要不順他的心意都是造假。他利用「打假」的正當性、合法性，開創破壞美國民主丶法治的先例，這會徹底毀掉美國民主與法治。

川普打假可能要延續很長時間，甚至到2024年總統大選。因為它既可抬高自己，又可貶低對手；既可將自己的醜行正當化、合法化，又可將對手污名化丶非法化。一箭雙雕，何樂而不為。

第二，他把自己的惡劣人品和作風，美化為「川普革命」。例如他一以貫之說粗話、大話、假話、狠話、瘋話、狂話、天馬行空，獨斷專行，驕狂自大，推特治國行徑，說成是「川普革命」。有人不僅不抵制，反而得到不少社會低層民眾認同支持。

這些低層民眾生活艱辛，對現實不滿，認為川普作風和觀點，說了我們要說的話，做了我們要做的事。認為這就是與過去政客的不同之處，顛覆政客們循規蹈矩、文質彬彬、道貌岸然的作風，被他們大讚賞「川普革命」、「新政」，許多人崇拜他，成了他的鐵桿粉絲。

第三、川普把極端主義說成是讓美國更加強大的靈丹妙藥。不少人還認為川普的極端主義代表美國民眾的根本利益。突出表現在民粹主義和極端民族主義的瘋狂性，如他的「美國優先 」，表面上聽起來很美很爽，很吸引人，鼓舞人心。但實際上是一種虛幻的空中樓閣，是根本不存在的東西。

你美國要搞「美國優先」，難道別的國家就那麼傻嗎？就只讓你美國優先嗎？如果各國都搞優先，除了惡化各國關係，什麼好處都撈不到，完全是騙人的把戲。況且「美國優先」把其他國家擺在一個不平等位置上，是赤裸裸的利己主義和孤立主義，破壞與其他國家關係。

總之，川普主義的欺騙性，名為打假，實為自己造假；名為代表美國利益，實為損害美國利益。川普主義破壞性要害在亂政、亂國家、亂社會丶亂民主、亂法治，最後就是把美國這個民主燈塔徹底毀掉，把美國國父們所開創的具有世界影響的民主基業毀掉。