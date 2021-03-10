「無依之地」風波 顯中國心理脆弱

去年秋，北京姑娘趙婷編劇導演的美國 劇情片「無依之地」，在78屆威尼斯電影 節一炮而紅，榮獲最佳劇情和最佳導演獎。該電影準備在中國 開映，3月初，海報上架，北京四大官媒一片讚揚之聲，「創造金球獎歷史」「中國的驕傲，為國人爭光，中國女導演綻放光芒」。社交媒體跟著吹捧聲不斷。

趙婷，38歲，父親趙玉吉，30歲從中共中央辦公廳調任首都鋼鐵公司總經理，現為京城億萬富翁，繼母宋丹丹，中國家喻戶曉的影視名星。趙婷14歲赴英倫讀中學，後轉美國，紐約大學電影學院碩士，已入美國籍，憑「無依之地」一舉成名。

「無依之地」改編自2017年美國傑西卡‧布勞德的報導文學，講述在內華達州帝國鎮生活的法倫，工廠倒閉，丈夫去世，變賣家產，買了部房車，四處為家，在中西部遊蕩，到處找工作維生，結識了不少打臨時工的流浪漢。故事描繪掙扎在社會底層人士的生活艱辛，刻劃人性的善與醜。該片2月份在美國首映，大獲好評。

電影海報在大陸上架兩天，有好事者翻出七年前趙婷接受美國電影雜誌採訪，批評中國的一段話：「我在中國長大，那是個遍地謊言的國家，我感覺好像永遠走不出去，有很多我小時候吸收的資訊，最後發現都是假的。從此養成我叛逆的性格。」

五毛的揭發，「環球時報」一夜風雲突變，再次發文說，趙婷的辱華言論，網民呼籲抵制她的電影，甚至有網紅罵她是賣國賊，詆毀之詞，充滿網路。國家的驕傲，一夜成了棄兒。

「無依之地」從片名到內容，揭露世界首富美國4000萬貧困百姓艱辛掙扎的生活，喜歡大揭老美傷疤的中共，對這樣的影片應該求之不得。美國言論自由，媒體及文學作品揭露社會和官府黑暗，是家常便飯，中共批趙婷昔日言論而禁「無依之地」，真是撿了芝麻丟了西瓜。

中國人均GDP僅1.03萬美元，美國人均6.53萬元。中國宣告已脫貧，美國還有八分一人口貧困，「無依之地」拍出富國裡的窮人。中國夜郎自大，既得利益者常誇口，中國個個很富裕了。

中國朝野擺出強國的樣子，容不得子民和海外的批評，國內妄議中央者坐班房，二次回歸的香港現在也不准亂說亂動，不少文人逃亡他鄉。就連遠在美國「世界日報」世界論壇的維吉尼亞州筆友因受五毛威脅，也向當地警局備案，尋求政治言論庇護。諾貝爾文學獎得主高行健、和平獎得主劉曉波，因政治異見，被拒於國門之外。

意識形勢不同，海內外華人不少是政治異見人士，國內不敢出聲，回歸前的香港，以武俠文學大師金庸為代表的反共文人，天天在媒體臭罵痛批中共，毛鄧江胡年代，都沒有反擊，而是以禮相待，文明統戰，連有殺父之仇的金庸也邀請回浙江大學當文學院院長。

金庸十幾部影視作品一直在中國熱映。今朝以拳頭對付異見人士，除了失去人心，還能收穫什麼？當局者害怕批評，只能說是心理脆弱，缺乏自信。