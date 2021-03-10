頌揚人類公敵 捧習沒道理

世界日報2021年3月7日世界論壇發表讀者的「習近平 有膽識品德和能力」奇文，讚頌習近平連任三屆以上有理，作者歌頌習近平反貪打虎。

習近平打虎只打政敵，反貪反不到自己家族巨貪。今日中共大員依然普遍貪腐，人民呼聲公示官員財產置若罔聞，習近平不敢公開自己和他集團大員的財產。

2019年習近平隱瞞武漢疫情，銷毀製造和擴散病毒證據，2020年擴散病毒美國 及全球，造成各國受害死亡百萬人以上，只美國就死亡50多萬人，並導致美國和全球經濟衰退。

共產幽靈，再次以瘟疫再現，美國民眾深受瘟疫之害，把怒火灑到美國華裔身上，他們見到亞裔分不清誰是Chinese，一年來美國各地發生數千起岐視攻擊亞裔事件，民調顯示90%美國人對中國 厭惡反感，他們找不到習近平，14億中國人成了無辜被歧視對象，美國華裔跟著遭殃。

為習近平唱讚歌的作者說：「中國從來沒有像今天這樣民主、自由。」中共隱瞞每年發生群眾抗爭事件10萬起以上，每天發生300起以上，習近平坐在火山口上，養了上百萬武裝警察部隊，每年鎮壓維穩費超過國防開支。

習近平害怕民主讓他倒台，把敢言批評的任志強(任大炮)打入監獄判刑18年，迫害敢發批評的法學教授許章潤，停職停薪，令教授生活無著，全國逮捕維權律師數百名，還有什麼民主自由？

習近平迫害百萬新疆維吾爾族人，設集中營強迫改造，他迫害宗教信仰，實施共產主義改造，赤化穆斯林，中國人民何來宗教自由？

習近平一再加緊全面赤化香港，踐踏一國兩制，大批抓捕民主人士，共產主義要完全吃掉自由香港，習近平還要盡快吃掉台灣，加緊武統武嚇，天天派軍機去騷擾威脅台灣。習近平在，香港、台灣不得安全。

習近平每年拿民脂民膏數百億美元對外大外宣，向全球各國擴散共產主義邪惡宣傳，毒害全人類。打著孔子旗號，利用孔子作掩護，全球投資建500家孔子學院，對各國實施共產主義思想文化滲透，拿大陸人民的血汗錢來收買海外媒體，作有利中共的統戰宣傳，拿錢收買蘋果公司，控制微信網路，不許出現對中共不利的信息。

習近平罪惡累累，早就該下台謝罪，習近平氣數已定，2022年他該按期例行退任。共產主義統治也該到終結之日，天下齊心，八方聯合，順天應勢，協力滅共，習近平下台，世界轉機，指日可待。