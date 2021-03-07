論「現實上一直有兩個中國」

近日新聞報導，美國共和黨眾議員蒂凡尼與同黨議員佩里，最新提出共同決議案，他們呼籲廢除過時的一中政策與台灣 恢復正式邦交，承認台灣為獨立國家。因為台灣從未受中國 管轄或統治，成為主權獨立國家已超過70年，中國卻不斷非法宣稱對台灣享有主權，甚至利用一中政策阻擋台灣參與國際組織。

其實世界上一直以來的現實狀況是原本就存在「兩個中國」。中共 1949年擅改國號製造「現實兩中」，他們是貨真價實的「兩國論」始作俑者。

非但如此，中共更以強凌弱、以眾暴寡、以大欺小，以假為真，長期指鹿為馬向國際公然「非法宣稱」從未受中共管轄或統治的台灣屬於他們的領土，以及非法宣稱中共對台灣享有主權。

中共歷年來這種睜眼說瞎話、明目張膽的卑劣行徑，早就應受到國際嚴厲譴責。事實上，在台灣的中華民國成為主權獨立國家已有110年而不僅是70年，台灣的國號一直就是1911年成立的「中華民國」。「台灣」是一個地名，它從來就不是一個國名。

這其中的曲折只是中華民國在1945至1949年統治海峽兩岸，但自1949年迄今領土範圍只限於台澎金馬。然而中華民國自1911年至今，一直都存於世，從未消失，這是任何人都無法去否定的鋼鐵事實。

中華民國在台澎金馬的土地面積雖遠不如大陸，但它仍比世界上很多國家的國土面積大。更重要的，中華民國在「領土、人民、主權、軍隊」等國家構成的要素方面，完全齊備。

尤其令中共極度不安的是，中華民國延續了「正統」中華文化，保有「推翻滿清」與「抗戰勝利」這兩項光榮的歷史傳承。更令中共寢食難安的是，如今中華民國已是一個民主化的全世界成功典範。「中華民國台灣」在向世人展示「三民主義模範省」的這種龐大對中共壓力之下，自然而然使中共有如芒刺在背，必欲除之而後快。

中共堂而皇之敢於對全球非法宣稱，台灣屬於他們的領土，他們對台灣享有主權，公然撒謊、欺騙國際令人為之瞠目結舌的荒謬行徑，只是再次凸顯這個政權永遠也改不掉的土匪、流氓本質。

中共擅改國號公然製造了兩個中國，這是極為明確的歷史事實。中共歷來向國際所宣稱的「一中」，其實根本是完全不存在的「國王新衣」，但他們卻憑藉強大宣傳機器長久以來忽悠、蒙騙不懂中國近代史的世界各國。中共一手泡製的荒謬絕倫當代怪談，令人啼笑皆非甚至嗤之以鼻。

中共政權必需有膽承認現實，並勇於面對世界上確實存在「兩個中國」的事實，負起自己「政治作孽」的責任，而不是繼續其長期的「甩鍋傳統」，無恥否定中華民國已存於世長達110年的鋼鐵事實。

美國議員蒂凡尼與佩里提出共同決議案，呼籲廢除過時的一中政策，與中華民國恢復正式邦交並承認中華民國為獨立國家。這項行動只是早就該積極面對及勇敢落實的「遲來正義」。

世界自1949年以來原本就是清清楚楚、確確實實一直持續存在著「兩個中國」。