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習近平有膽識、品德和能力

張世功（紐約）

我們拋開信仰、民主與專制、意識形態，來談談習近平連任對中國和世界是利大還是弊大。

習近平剛上台、最重要的成績就是打虎反貪，在劉源、王岐山配合下，讓5萬名貪腐幹部入獄，130萬幹部下台。他冒著生命危險繼續向利益集團開戰，是中共黨史上史無前例的巨大反貪行動， 受到黨內巨大正義及全國人民的高度稱讚！奠定了堅實的民意基礎，這是江澤民、胡錦濤做不到，也看不出習近平之後有誰能做到繼續強力反腐。

在他的強權領導下，14億國民都在全力拚經濟，發家致富，社會穩定，人民安居樂業，經濟高速發展。美國歷屆總統(除川普)及老政治家們一致多次表態「和平穩定繁榮的中國符合美國利益」。當然也就符合世界利益，中國已經與世界不可分割。

從現在的中央領導中，看不出有比習近平有品德、有膽識、有能力的幹部。中國的現有體制，使中國從來沒有像今天這樣民主、自由、幸福、強大。儘管她離我們想像的民主社會還有差距。但老百姓不管你什麼體制，安全了、健康了、物質豐富了，就是最好的體制。

中國文化與西方文化可以交融，但不要互相強加。任職兩屆就是民主，三屆以上就是專制，可以休矣。

柯林頓在第二屆總統任期下台前，多次調節中東和平事宜，已基本熄滅中東戰火，如繼續在任總統，可實現中東和平，但卻到期必須下台了。小布希一上台就宣布數個邪惡國家，並發動戰爭。紐約市彭博市長為連任三屆，策劃市議會立法通過。所以說是否連任要從實際出發，法律條文可以改動，更不能用民主與專制評論。

中國 習近平 美國

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