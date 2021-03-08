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國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

鳯梨風波

黃晶萍／聖伯納汀諾

台灣鳯梨遭滯銷，果農叫苦叫不消，小英喊話共推銷，軍中阿兵也助消，餐餐鳯梨變花哨，吃得兵哥呱呱叫，群綠鐵嘴齊叫囂，求助無門死翹翹。

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