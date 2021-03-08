15年的歲月是怎樣度過的？實在記不清那5400個日夜，如何滑過我的記憶。讓我留下了甚麼？失去了甚麼？為什麼我只能從照片中認識過去的自己，尋找沒有留下的生活片段是何等苦惱？難道我的過去是一片空白？

回過頭來看看16歲的我，好像才開始體認到自我的存在！甚至想探索絲絲過往的痕跡；而覺得自己好像在長長的睡夢中突然驚醒過來！開始有自己的想法，好像想瞭解一些線索，探究自已的未來……又訝異發現自己在頃刻間突然長大似的，抓狂一些過去從沒有的感覺。

此刻的我驚奇萬分，像是觸動了瞬間的敏感神經：難道目前的我已換了替身？渾身不適從目前瞬間的改變，我要的是過去的我，無憂無慮的我，嬉戲鬧事的我，那才是真實快樂的我！更不願意當個似懂非懂，害羞靦腆的我。而這無形的改變令我尷尬萬分，過去無憂無慮的快樂時光已隨風而去，遠離了我。再多的不願意，只能令我難堪疑惑、惶恐不安，不知該如何應對成長的來臨？難道是人們必經的階段嗎？

我曾和我同齢的人談及這段改變的人生，大家都有同樣的感受：困惑與惘然！但輕快的青年，不願花太多的時間思考想不通的問題，大是大非，過去就過去，再自然不過的事了，未來還是個莫大變數，誰都說不準！何必自尋煩惱？青年的可愛，正是年輕就是年輕！不計較，管它將來變個什麼，握住16歲的始點，那怕是一步一步微弱的光，都堅忍向前。