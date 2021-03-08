我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

16歲少年的煩惱

陳秀瓊／洛杉磯

15年的歲月是怎樣度過的？實在記不清那5400個日夜，如何滑過我的記憶。讓我留下了甚麼？失去了甚麼？為什麼我只能從照片中認識過去的自己，尋找沒有留下的生活片段是何等苦惱？難道我的過去是一片空白？

回過頭來看看16歲的我，好像才開始體認到自我的存在！甚至想探索絲絲過往的痕跡；而覺得自己好像在長長的睡夢中突然驚醒過來！開始有自己的想法，好像想瞭解一些線索，探究自已的未來……又訝異發現自己在頃刻間突然長大似的，抓狂一些過去從沒有的感覺。

此刻的我驚奇萬分，像是觸動了瞬間的敏感神經：難道目前的我已換了替身？渾身不適從目前瞬間的改變，我要的是過去的我，無憂無慮的我，嬉戲鬧事的我，那才是真實快樂的我！更不願意當個似懂非懂，害羞靦腆的我。而這無形的改變令我尷尬萬分，過去無憂無慮的快樂時光已隨風而去，遠離了我。再多的不願意，只能令我難堪疑惑、惶恐不安，不知該如何應對成長的來臨？難道是人們必經的階段嗎？

我曾和我同齢的人談及這段改變的人生，大家都有同樣的感受：困惑與惘然！但輕快的青年，不願花太多的時間思考想不通的問題，大是大非，過去就過去，再自然不過的事了，未來還是個莫大變數，誰都說不準！何必自尋煩惱？青年的可愛，正是年輕就是年輕！不計較，管它將來變個什麼，握住16歲的始點，那怕是一步一步微弱的光，都堅忍向前。

上一則

春歸（調雙雙燕）

下一則

老人最可怕的事

延伸閱讀

兩成金山人已接種疫苗 群體免疫言之尚早

兩成金山人已接種疫苗 群體免疫言之尚早
大馬16歲女休學當YouTuber 5年買賓士

大馬16歲女休學當YouTuber 5年買賓士
「蝙蝠俠」染新冠才復元 替身又傳確診

「蝙蝠俠」染新冠才復元 替身又傳確診
16歲休學當YouTuber 「粉底妹」剛買下賓士豪車

16歲休學當YouTuber 「粉底妹」剛買下賓士豪車

熱門新聞

美對中國策略 戴琪、庫克展示兩樣情

2021-02-28 02:00

台灣鳳梨與晶片 兩岸交手露經濟雙重性

2021-03-04 02:00

疫苗能剋病毒 難阻擋歧視華亞裔瘟疫

2021-03-02 02:00

中共因新疆 將得罪全球18億穆斯林？

2021-03-05 02:00

北京在港大幅推進 拜登聯盟軟弱無力

2021-03-07 02:02

川普2024年未必選 共和黨續被他綑綁

2021-03-01 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我