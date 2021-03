在字典裡,Apoliticism解釋是:事實上不去談論和政治有闗議題,或參與任何政治黨派。(the fact of having no interest in or connection with politics, or no connection with any political party)。

在台灣 現在與人交往時,最好「莫談國是」。否則原來相視而笑朋友或家人,可能引起爭論,不歡而散。

現代政治學者大衛依斯頓(David Easton)對「政治」的定義是"Politics is an Authoritative allocation of values for a society"。中文可譯為:「政治是加諸於某社會的權威性價值分配」。白話文是:「社會上是非對錯全由當官者決定」。再進一步演繹:「當官的可以不要臉,但要求一般民眾要臉」。

因此,小人物就不要去談國是了。