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川普仍具新聞報導價值嗎？

薛永康／洛杉磯

“News worthiness”就是「有新聞價值的報導」，也就是報導對於大眾有意義、重要的新聞。川普在2020敗選下台後是否仍具「新聞價值」，在以下探討。

時光倒流到2016年總統大選。在共和黨初選時，毫無政治經驗的川普聲稱，家財萬貫，不需金主資助，在十多位候選人中脫穎而出；因為他大放厥詞、口無遮攔替自己吹噓，加上媒體在旁吹波助瀾，把他當成黑馬！他從媒體得到free publicity，免費替他做的造勢廣告！其他有政治經驗的候選人在媒體爭相報導川普下，沒有得到金主持續的資助，最後都知難而退！

川普在任上四年，一直是新聞人物。主流媒體報導他的通俄門、謊話連篇、支付脫星封口費、用推特解雇與他不和的部屬、淡化疫情、孤立美國、使用「中國病毒」字眼使華裔受害、替白人至上者站台等負面醜聞不斷。極右派媒體如福斯電視台，除了一味替他辯護外，幫助傳播他在推特上發佈的謊言及假信息，導致無知川粉附和川普認為選舉不公，在今年1月6日攻擊國會想要推翻選舉結果。美國目前面臨的是在川普四年帶領下，造成前所未有的族群和黨派分裂以及社會不安！

由於他的誤導，引起川粉暴民攻擊國會的政變，造成五人死亡、百人受傷！推特及臉書已經將他列為拒絕往來戶。一向以「推特治國」的川普不能再發聲，敗選後以一介平民，回到佛州老家打高爾夫球，實為美國之大幸！

但是川普在大選失敗後仍不死心，近日居然在共和黨大會上發表演說，想要死灰復燃，在2024捲土重來！可悲的是，主流媒體仍然對他的一舉一動詳細報導；即使他仍誤導民眾，認為選舉不公、詆毀拜登總統積極的抗疫措施！川普自認只有他本人，才可挽救在其任內每況愈下的美國，他的胡言亂語不只是繼續分化美國，也加速共和黨的內部分裂！

對於已經下台的川普，他已毫無新聞價值！他是個只會傳播負面信息、人身攻擊、謊話連篇的人物，媒體實在不需要再花費寶貴篇幅、黃金時段，替他發聲造勢！美國目前急需的是全力抗疫，值得報導的應該是如何達到這個救人救命的目標！舉例說，可以多報導不願戴口罩而得病民眾的親身經歷、一切能夠鼓勵民眾參與接種的信息、促進族群合作以避免再分裂等，對大眾有意義、有「新聞價值」以及以正視聽的重要消息。

為了美國今後前途，應讓川普從此銷聲匿跡，不能容忍他再度製造仇恨，「毒化」美國！美國不能再經歷一次流血政變！也不要被有關他的新聞，分散對當務之急的注意力！媒體應該避免2016年歷史重演，深知Trump is not news worthy！他毫無新聞價值，不需再提供他想要譁眾取寵、東山再起的免費造勢廣告！

川普 美國 推特

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