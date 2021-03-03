蔡英文為何不向中共這樣說…

習近平2019年1月在「告台灣 同胞書」40周年會上稱，「在一個中國 原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識，又提出採索「兩制」台灣方案構想。台灣新任陸委會主委邱太山説，大陸對九二共識衍生許多說詞與註解，蔡英文不接受九二共識，對大陸的說詞當然也不會接受。

其實蔡政府毫無政治智慧，對習近平的註解與說詞本可借機發揮；如追求兩岸統一是兩岸共同努力的目標，而海峽兩岸同屬一個中國，這個統一的中國還沒有誕生，要靠兩岸共同努力才能達成。兩岸統一要在自由、民主、法制的前提下才能達成，這也是兩岸統一的原則與條件，一個統一的中國才是真正的一中。

這些有智慧的政治語言，民進黨人沒有人建議蔡英文說出來嗎？此語一出，不但可獲得自由世界支持，大陸人民一定認可，更可引導習近平對九二共識註解，九二共識不只是一中原則，而是兩岸共同追求的目標，這個目標尚未達成，要靠兩岸一起努力才能成功。這樣説就打破中共不承認兩岸仍處於分裂分治狀態，無形中也打臉中共「反國家分裂法」，義正辭嚴地告訴大陸人民，造成國家分裂的罪魁禍首就是中共外來政權。

歷史告訴我們，中華民國成立於1911年，中國共產黨1921年成立於上海，1931年在蘇聯支持下在江西建立蘇維埃政權。當時國民黨 政府正忙於北伐統一大業，國父孫中山先生為了統一大業容許共產黨人以私人身分加入國民黨，共產黨人寄生國民黨內，以種種欺騙手段搞垮國民黨。

1937年日本侵華，共產黨人在蘇俄支援下獲得更多資源，最後打敗國民黨，竊取政權。毛澤東曾恬不知恥地説，共產黨要感謝日本發動侵華戰爭，他們才能奪得政權。

1949年國民政府退守台灣，直到現在兩岸分離70年，70年來台灣的中華民國在兩蔣治理下追求自由、民主、法治的民主共和國，台灣是自由、民主、繁榮的國度，而大陸在2000年前還是貧窮落後的共產集權國家。近20年來在鄧小平改革開放政策下，推行市場經濟，在台灣、香港、歐美各國投資下，經濟發展突飛猛進，一躍而成全球第二大經濟體。

大陸經濟改革成功，人民生活大幅提升，但共產黨仍牢牢掌握人民政治權利，整個國家機器掌握在少數共產黨高層與紅色政權第二代手裡，人民生活雖有改善，但基本參政權卻被剝奪，所以台灣與大陸政治鬥爭應以「共產黨何時還政於民，兩岸才有統一的可能」為前提，兩岸才有談判統一的契機。

民進黨恐共思維根深柢固，加以兩岸國力相差越來越大，為了怕大陸吃掉而逃避面對大陸崛起，一味想抱緊美日大腿，挾洋自重抵擋中共，竟教育下一代年輕人否認自己是中國人，把大陸祖先都拋棄，說與自己同文同種的中國人不是我們的同胞，中國要統一台灣，所以中國是敵人。

台灣經過兩次政黨輪替，國民黨士氣已被打垮，沒有堅強反共思想，國民黨與共產黨鬥爭近三個世代，難道還不了解共產黨本質？他們是以鬥爭為手段，仇恨為出發點，分化階級，鬥爭衝突，造反有理，革命無罪，一旦掌握政權就高高在上，欺壓奴役人民，他們才不管你中華民族死活，那裡管民族復興不復興。

國民黨不能自亂陣腳，堅持反共國策，對共產邪惡政權不能妥協。相信有一天正義一定會戰勝邪惡，青天白日滿地紅國旗會重新飄揚在神州大地。