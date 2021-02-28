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拜登打靶要瞄準

鍾聞／維吉尼亞

拜登總統19日在歐洲安全會議透過視訊發表講話，敦促歐盟共同對抗中國經濟濫用與脅迫。拜登修正川普疏遠歐盟只顧自己的錯誤，重新修復與歐洲盟友關係，走出可喜一步，儘管真正達到協調一致共同抗中，還須許多努力。

拜登重要講話有個重大缺點，是回到泛泛指責「中國」，絕口不提「中共」，比去年前國務卿龐培歐退步。龐培歐明確把中共與中國分開，縮小對抗目標，不再把14億人口的中國作為對手，只把中共統治作為敵手，政策調整走出十分關鍵的一步。實際情況是中美人民友好，只是中共統治者與美國為敵。

華盛頓智庫大西洋理事會28日發表長文，更呼籲瞄準習近平，加速終結習近平極權統治，支援民主改革派上台。說法更抓到抗中共要害，拜登如接受這一新策略，走出最關鍵一步，必將加速。

共產極權末日到來，則一切對中國關係，包括經濟貿易、文化往來都會迎刃而解，出現前所未有的新局面。

中國大陸拋棄共產主義，和平轉型為民主國家，早在1980年代已形成氣候，就差臨門一腳。由於內外各方失誤，錯過大好時機，其中包括美國失誤，縱容中共持劍崛起。

2022年是終結習近平共產極權統治的關鍵時刻，習近平理應按例退任，大陸有識人士任志強、許章潤、許志永等早就對準習近平，代表14億人的正義呼聲，拜登今明兩年若錯過倒習時機，將造成美國又一次失誤。

中國 中共 拜登

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