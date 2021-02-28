邱太三能創兩岸新局？

台灣 政壇人士大搬風，頗有新意的是，政壇好手邱太三接替素有鷹派之稱的陳明通擔任陸委會主委，新形勢下用新人才，無疑的是蔡總統的一招好棋。

唐太宗對房玄齡說：「方時草昧，群雄競逐，攻破乃降，戰勝乃克，創業則難。」在台灣轟轟隆隆的選戰期間，需要緊張激烈的氣氛，像陳明通這樣的武將去衝鋒達陣是必要的。但政權在握，就須休養生息，打造和平環境，讓人民安居樂業，政府才可守成。

邱太三十數年前訪問紐約，筆者曾代表海外民運陣營邀他在法拉盛圖書館發表演說，深感他辯才無礙，作風樸實，處世圓融，性格豪爽。後來在台北拜訪過他一次，發現他對法律問題有獨到眼光，而且又是難得的性情中人。他一上任就表示要開創兩岸交流新局，敢於發此豪誓，實屬不易。

蔡總統已進入第二任期，沒有連任壓力，不必顧及政策演進和適時的變化。兩岸關係目前的最大障礙，在於中共咬住「九二共識」不放，短期內沒有轉圜餘地。其實，蔡總統就職演說中已表示，新政府尊重九二會談的歷史事實，這就是變相承認各自表述一個中國 的「九二共識」。

誰也沒有料到，習近平 2019年元旦談話，把九二共識扯上一國兩制，捅破了皇帝的新衣，加上川普總統推波助瀾，海峽兩岸就此暴風驟雨，不得安寧。

如今國內外形勢變化，鴿派抬頭，台灣人民對恢復兩岸交流，促進經貿往來期待已久，台灣當局一定能發揮創意和智慧，因應新的形勢。「張而不弛，文武無為。弛而不張，文武無能，一張一弛，文武之道」。

在大陸國台辦最新回應邱太三講話中，有意把「九二共識」和「一國兩制」分開，怪罪是台灣方面「移花接木，混為一談」，雖然這昧於事實，但難道我們要國台辦去糾正習近平不成？何不給一個台階，重申台灣尊重九二會談的歷史事實，包括與「一國兩制」有區分，不混為一談，各自表述一個中國的九二共識。

「山不就我，我去就山」，台灣應該有這樣的大智慧、大氣魄的政治人物，邱太三如是也否？人們在期待。