信任喪失是美國最大危機

世人曾相信美國 是一諾千金的國家，曾以爲美國總統是道德楷模，曾堅信國會是神聖殿堂，曾以美國科學家的客觀求實為榮，然而近日幾則新聞顛覆了人們想法。

歐盟外交政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)23日表示，中歐投資協定是個好協議，「歐盟不是美國」，不會在中國、伊朗等問題上處處隨美國起舞。結合法國總統、德國總理先前「歐洲不能過度依賴美國」、「歐美利益不會總是一致」等言論，可以肯定，美歐聯盟再也回不到以前的親密無間狀態，因為許多盟國已不再信任美國。

川普的外交政策損害了盟友信任，他的乖張言行也顛覆人們對總統守護傳統道德的期待。22日，針對聯邦最高法院拒絕其提供稅務及其他財務紀錄給官方的豁免要求。川普發布聲明，再次體現川普超出道德底線的無恥。

他無恥地將正常稅務調查稱作是法西斯、是政治獵巫，無恥地自以為是地說美國人民不會支持對他的稅務調查，他無恥地批判最高法院沒有繼續庇護他。如此行徑怎能讓人們保持對總統的信任和敬仰？

英國媒體「Daily Mail」23日報導，曾享受國葬禮遇的國會殉職警察可能死於中風，而非因暴徒直接襲擊而亡，但政治人物卻為博得外界讚賞，立刻妄下定論，使他的犧牲被政治化，民主黨彈劾監察人甚至在死因還未受到證實下，就在審訊前的文件，厚顏無恥地表示斯科尼克死於頭部遭滅火器重擊。

如果此報導屬實，妄下定論者是否要受到彈劾審判？如果不了了之，如何讓美國人民再相信他們的國會？如何保持國會殿堂在人民心中的神聖地位？

22日還有個新聞表明美國民衆對科學也失去信任，晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根 ‧馬侃(Meghan McCain)在節目中對拜登總統公開喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)，因為他的建議讓民衆無所適從。

佛奇和CDC等專家，一邊在強調防疫措施和施打疫苗 的重要性，一邊卻説只要戴口罩和注意社交距離 ，就可開放學校，打疫苗不是教師返回教師的前提。人們不禁會問，如何讓天生好動的小學生保持規範的社交距離，和始終保持戴著雙層口罩？如何避免學生教師間互相傳染？難道兒童、教師有天生免疫力？還有他們一邊說疫苗的有效性有多高，一邊卻説即使打了疫苗，還是要保持社交距離和戴口罩，而且不知道要什麼才可恢復正常。

試問如果打了疫苗，還要長期保持社交距離和戴口罩，急迫推廣疫苗的意義何在？其實當拜登政府將佛奇、CDC等推崇到防疫指導的權威地位，甚至政策制定者時，就已在消費民衆對政府的信任，數次更改學校開放時間就是證明。因為任何流行疾病的防治措施都不可能做到讓全體人民滿意，只有敢於擔當的決策當局，勇於在效果和損失間做出抉擇，才能及讓社會早日回歸正軌。可惜前任和現任政府都未能做到，辜負了民衆信任。

信任是社會構建的基石，是美國大廈的黏合劑。當美國不受盟友信任，當美國人民不再相信政客政府，甚至質疑科學機構時，美國真正危機來了！願上帝繼續保佑美國！