你不愛我們，教我們如何愛你？

新年總算過了，要問快樂嗎？我只能説：不很快樂！理由是不敢出門四處逛逛，連咫尺在望的華埠也怕去，原因是近來仇視亞裔的事件，層出不窮，萬一上街被狂徒當作洩憤目標，那才糟糕；誠惶誠恐般過日，能算快樂嗎？

根據紀錄，從去年3月起算，美國出現2800多宗亞裔無辜被仇視傷害的事故，輕者被辱，重則喪命。形成這種族裔仇隙，是人們抱怨新冠肺炎病疫而起，然而天災人禍自來難免，病毒初現之處，居民已不幸首先身受其害，更安能因而入罪之有？

可是前總統川普，反把疏於領導防疫的職責諉過於人，索性狠心將疫情以「武漢病毒」及「中國 病毒」等稱謂，用以污名化中國，作為轉移民怨目標；一些未明就裡的人意氣用事，盲從附和，遂以華裔為洩忿對象；慣於安份守己，凡事以忍為上的華人 ，被無辜陷入險境危地！

加州屋崙市，有位名叫阿茲維多的南美青年眼見不平，上網號召到約300志同道合青年，組成「停止岐視亞太裔居民組識」(Stop AAPI hate)，擔任保護亞洲長者免被欺凌的義工；良知仍存，公道自在人心！

總統拜登已糾正前非，不准再將病毒冠以中國稱謂，以避汙衊之嫌。但令人費解的是，同文同種、手足相連的台灣 執政者，如蘇貞昌、賴清德等首腦人物依然故我，動不動就把疫情刻意說成「武漢肺炎」等汙衊稱謂，像是要證實中國是播疫原兇似的！或許他們會不在意這種口出惡言，然而惡言卻可能造成世人誤會，相信病毒是中國始作俑的罪魁禍首，令致華人變成眾矢之的才快意嗎？

他們不要忘記：台灣和大陸民眾在外表上是同樣的一視同「人」，同樣受到傷害；且看日前因歧視而被推倒喪命的三藩市泰僑老人，是被兇手錯認對方為華人所致；何況兩岸人民，血脈相連榮辱與共？難道上述執意汙衊中國的台方領導人，不知唇亡齒寒之理嗎?如果自視為是，也應看到禽獸最毒也不自傷其類，何況是人？

彼此都是熬過艱辛歲月，深知自由可貴，因而也領會到台灣同胞追求生活目標所在，然而渴望民主、自由、人權，必須從理智、自強、團結、努力才行，如要陷14億大陸同胞於不義，成就2300萬台灣人孤芳自賞，不但永不可能，也悖乎天理人倫！離開天理人倫的想法，只是玩火焚身而已！

要宣揚華夏美德詞彙，何患無詞，例如：天下為公、世界大同、己所不欲勿施於人、人溺己溺、胞宇為懷等等，何其多也，為什麼就要埋頭在毛缸裡，含糞噴人呢。

身為炎黃子孫，我們愛台灣同胞也愛大陸同胞，以及全球人類，彼此相愛世界更美，我們期盼，天下為公世界大同的日子會來臨！堅信唯我獨尊、以力假人的制度必遭遺棄；暫時的人為隔膜必然改變，而成：歴盡風波兄弟在，相逢一笑泯恩仇！

世事貴乎互動，請問台灣政壇一些領導人：假如要妄顧華人的安危，仍然存心汙衊同胞形象，則形同不愛我們，教我們又如何愛你呢？！