歧視亞裔仇恨犯罪 主流應正視

1月28日，舊金山84歲泰裔散步時被推倒地昏迷，兩天後不治。1月31日，奧克蘭91歲及60歲夫婦等三位華裔 長者，先後被同一名兇嫌從背後推倒。前後一周，聖荷西64歲越裔婦女遭攻擊倒地，被搶1000元。紐約61歲菲裔乘坐地鐵時，被一名嫌犯以美工刀攻擊。2月15日，華裔婦女在羅蘭岡麵包坊被搶。就在前幾天，據傳羅蘭岡麵包坊犯案的一行三人，尾隨一位下班回家的華裔，在受害人車庫裡行搶。

就在農曆年前夕，東西兩岸華人聚居城市連續發生肢體攻擊、搶劫、言語騷擾等多起針對亞裔 的犯罪案，長者被推倒、婦女遭搶的視頻上傳網路後，看者無不震驚心生恐懼，讓華裔安全社區安寧萌生陰影。樁樁令人髮指的仇視亞裔罪案不斷出現，引起社區憤怒，也引起白宮關注。拜登總統在除夕向亞裔拜年視頻指出，亞太裔群體近期成為歧視和仇恨犯罪受害者，是一場悲劇，也是美國國家形象的汙點。

2月17日，CNN主持人Chris Cuomo在新聞節目中提出驚人數據，從2019年底到2020年12月，暴力和侮辱美國亞裔人數一年內增加500％，2017至2019年少於500件，2020年2至12月多達3000件。依大多數亞裔美國人習慣、特別是華裔總是息事寧人的心態，遇到傷害也不願意舉報來看，實際案件要比3000件多得多。

美國人權組織尚未找出導致最近攻擊亞裔事件激增的原因，但數據顯示，從去年新冠大流行開始，亞裔遇襲急劇增加，應是對新冠引起的仇外和偏執心理。

拜登上任後簽署四項行政令，包括打擊針對亞太裔的種族歧視 和排外行為，譴責反亞裔的偏見與歧視，要求衛生部(HHS)對聯邦政府的抗疫作業頒布有利推動亞太裔文化、語言資源等的最佳方案，並指示司法部與社區緊密合作，預防針對亞太裔的仇恨犯罪。國會三族裔核心黨團(Tri-Caucus) 也在2月19日舉行線上會議，譴責近期在美升溫的亞太裔歧視和仇恨犯罪，推動國會通過「反仇恨法案」(No Hate Act)，並計畫與司法部商討關於拜登政府保護亞太裔行政令的具體實施方法。但願種種作法能夠奏效。

為性侵犯倖存者發聲，獲得諾貝爾和平獎提名的民權運動家Amanda Nguyen說，「看著我的社區遭到殺害，我很生氣，為了讓主流媒體認為我們的問題值得報導，還需要死多少人？」她這麼說並非語不驚人死不休，因為主流媒體早已把新聞工作者的職責拋到腦外。

亞裔民權團體代表一致認為，作為亞裔一員，仇視亞裔犯罪案件激增，亞裔不能僅憤怒恐懼，不能逆來順受，必須勇敢站出來，聯合應對。遭受攻擊或受歧視後不能隱忍，要報案說出來，讓政府和執法部門了解問題嚴重性，並利用社群媒體的力量，給政府主管部門施加壓力，嚴懲肇事者，呼籲增加警力巡邏，維護社區安全，並制定明確的受害者舉報機制，正確分類、記錄、調查和報告仇恨犯罪行為，在政府執法部門中加入更多亞裔代表等。