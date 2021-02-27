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仇恨犯罪日增 華裔應小心

薛永康／洛杉磯

最近幾個月來仇華日增，尤其華裔老人家被仇華惡徒推倒，受到身體傷害的案件，在東西兩岸層出不窮，實在令人憂心！無可置疑，新冠疫情持續、失業人口俱增，加上川普在位時多次使用「中國病毒」辱華字眼，只有增長仇華氣焰，被害的華裔除了在言語上被汙辱外，有時也會受身體之傷或財物損失。

拜登總統及一些有識之士，譴責仇華及聲援亞太裔的同時，華裔尤其是老人如何自保，實為重要議題！以下建議為筆者親身經驗，不只是防身也是防盜，次序並不表示其重要性。

1. 避免在人煙稀少的地方步行。

2. 在公園或是任何公共場所最好結伴同行，有年輕小輩陪同更理想。在任何時候及地方避免落單。

3. 在人行道上步行盡量遠離快車道，即使靠左走。曾有一白人老人被遊民搶匪推到大街上，險遭公車輾過。

4. 攜帶手扙或是在爬山、健行時使用的walking stick，用以防止摔倒以及防身。不只是防惡徒也是防惡狗。

5.可在槍店購買辣椒噴霧器，容易攜帶及使用，在不得已時使用以避免受到進一步的傷害。

6. 攜帶比賽裁判用的口哨，在體育用品店可以買到，用以為求救信號。

7. 財不露白，隨時保持警覺。

8. 與其單獨使用室外自動提款機，進入銀行提款比較安全。

9. 在網路上可購得掛在頸部、藏匿在襯衫內的Hidden Pocketbooks ，及可把鈔票藏在皮帶裡的Money belts，以供藏匿大鈔、信用卡及文件，尤其在銀行提款後，在走出銀行前。平時口袋裡只放零用錢。

10. 在華人眾多的社區如商家或是住宅，「守望相助」：組織社區巡邏隊或是雇用保全人員。

11. 如果受害，及時舉報，有照片及證人為證更佳。

如何防身、防盜的方法不勝枚舉。以上只是筆者自己身體力行的建議供大家參考，不只是對老人，年輕人及女性皆可適用。

面對仇恨犯罪及乘機搶劫的惡徒時，要注意情況權宜行事，注重的應該是「防身」而不是「格鬥」！因為生命比任何東西包括錢財都重要！不得已時，以「破財消災」為宜！當然，目睹任何人，不論年齡、族群及性別在受害時，我們在情況許可下，盡可能助其一臂之力，並幫助舉報。

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