美國抗疫 屋漏偏逢連夜雨

拜登 政府上台以來努力修復川普留下來的爛攤子，當務之急是盡快先控制國內疫情，以行政命令要求人民戴三個月口罩，果然就讓美國疫情減緩下來，加上大力推動全民免費疫苗 施打，並動用聯邦軍方力量，到各州協助工作進展，才真正讓人感覺到聯邦政府，有心在抗疫上為人民服務，而不是像川普政府放任各州單打獨鬥各自為陣。

很顯然不要求全民戴口罩，就是在防疫上沒有統一的標準，並且只會把疫情惡化的責任推卸給中國，好在有過半的美國人民投票要川普下台，但並沒有追究其煽動暴民攻占國會，和因疫情死亡已超過50萬人的責任，如果換成是歐巴馬犯下如此嚴重的錯誤，還會同樣的客氣嗎？

姑不論川普是否正如其姪女爆料，是找人代考才進入賓州大學，光是觀其粗魯短淺的所做所為，就不足以適任總統大位，更別說有何領導世界對抗全球極端氣候變遷的雄才大略。而這次下殺到德州的超強冰風暴，除了讓人驚覺到連高度現代化的美國，都仍然無法應對大自然的反撲和突變，當然更不能保證可以有效的應對下一次可能範圍更大，或程度更嚴厲的極端氣候變化，且還曝露出民主制度下貧富懸殊的問題，事實上只有更加惡化，有錢有勢者可以隨時買張機票，甚至坐上私人飛機避災渡假去，升斗小民只有自求多福，面對要如何渡過斷水斷電斷糧的危機？

雖然拜登政府已重回巴黎氣候協定，但據專家估計，能夠修補人類過去對大自然的破壞所剩期限已然不多，更何況世界上中美兩個大國，到底是要合作還是要對抗，才是最關鍵之處。顯然拜登政府也很想學中國積極的藉推動基礎建設和智能電動車，帶動經濟成長，同時還可降低碳排放量減少空氣污染，但如果沒有藉助中國之力，恐怕還真是「曠日費錢」，永無指日可待之時，何況如今歐亞大陸藉由「一帶一路」的聯結，已開始受惠，歐洲各國自然沒有必要再為美抗中。

而且五眼聯盟中「非純白色」的紐西蘭也已先轉向，拜登政府若還想持續川普的死纏爛打，恐怕只會雪上加霜，在疫情的債台高築下，失去經濟復原的動力。

這次接二連三的極寒冰風暴，也衝擊到疫苗施打的進度，按照拜登的計劃，要等美國人先全部打完一輪才會大量輸出疫苗恐怕已近夏末，而且又要開始準備下一波秋冬季來臨。

至於台灣先前洋洋得意，成為全球防疫成功的前三名，卻不料想要重新與世界接軌的通行證，卻是疫苗施打證，在和第三世界相差無幾的到處碰壁後，據說無奈之下，花了大錢卻只買到效力還不如大陸疫苗的「流金疫苗」，真可說是賠了夫人又折兵。

台獨政府既然可以無條件的配合川普的美國優先 ，禁止大陸科技產品、斷供大陸晶片、無檢驗標準的輸入萊豬，那麼碰到了拜登的美國優先施打疫苗，恐怕也只有敢怒不敢言，充其量只能說是真心換絕情！