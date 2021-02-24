民主台灣是中共的夢魘

中共 面對美國每逢涉及台灣 必稱台灣是中美之間最核心、最敏感議題。中共為什麼一再重覆這點？直言之，國共內戰或「中華民國」與「中華人民共和國」的正統之爭如今還未結束。中共冒天下大不韙公然撕毀中英條約宰制港人、鎮壓民主，目前似暫時敉平香港民主火焰，但放眼華人世界，台灣依然是對中共獨裁帝制政體威脅最大的民主政府。

中華民國雖土地小、人口少，卻擁有一脈相承的正統歷史持續，對中共如芒刺在背。中華民國向世人證明中國 人也可擁有及享受西方的普世價值自由民主，令獨裁專制的中共當局如坐針氈，台灣展現的充沛民主活力完全戮破「中國人不適合民主」的共產黨謊言。

國共內戰至今主旋律變質成民主及獨裁的意識形態激戰，中共面對世界潮流、波瀾壯闊的普世價值顯得如驚弓之鳥，越是對國際強調台灣問題敏感、重要，越顯示他們內在極度心虛恐懼。

「楚雖三戶，亡秦必楚」，台灣豈止是「三戶之楚」？台灣雖地小人少，卻遠勝當年亡秦之楚戶千萬倍，台灣在中共眼中其實是極可怕的巨人。「民主台灣」當然會被「獨裁中共」視為威脅政權的最核心、最敏感議題。

但中共對台灣「打不是，不打也不是」。打台灣代價太高，除了美國一定介入，台灣也絕非打下來就算完事，治理的難題明顯比打下台灣還要頭痛百倍。

但不打台灣，民主台灣時時刻刻都在向全世界傳達「中國人適合民主」，這種痛讓中共怎麼受得了？中共莫可奈何，只能三不五時機艦繞台，深怕台灣人民忘記世界上還有一個「中古世紀」的封建帝國鄰居。

中共一再重覆台灣是最核心、最敏感議題，屬於「心理病態」。對台灣朝思暮想、垂涎已久，但偏偏「想吃卻吃不到」。世界公民對此現象習慣就好，任他宣洩一番可矣。