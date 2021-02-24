民主台灣是中共的夢魘
中共面對美國每逢涉及台灣必稱台灣是中美之間最核心、最敏感議題。中共為什麼一再重覆這點？直言之，國共內戰或「中華民國」與「中華人民共和國」的正統之爭如今還未結束。中共冒天下大不韙公然撕毀中英條約宰制港人、鎮壓民主，目前似暫時敉平香港民主火焰，但放眼華人世界，台灣依然是對中共獨裁帝制政體威脅最大的民主政府。
中華民國雖土地小、人口少，卻擁有一脈相承的正統歷史持續，對中共如芒刺在背。中華民國向世人證明中國人也可擁有及享受西方的普世價值自由民主，令獨裁專制的中共當局如坐針氈，台灣展現的充沛民主活力完全戮破「中國人不適合民主」的共產黨謊言。
國共內戰至今主旋律變質成民主及獨裁的意識形態激戰，中共面對世界潮流、波瀾壯闊的普世價值顯得如驚弓之鳥，越是對國際強調台灣問題敏感、重要，越顯示他們內在極度心虛恐懼。
「楚雖三戶，亡秦必楚」，台灣豈止是「三戶之楚」？台灣雖地小人少，卻遠勝當年亡秦之楚戶千萬倍，台灣在中共眼中其實是極可怕的巨人。「民主台灣」當然會被「獨裁中共」視為威脅政權的最核心、最敏感議題。
但中共對台灣「打不是，不打也不是」。打台灣代價太高，除了美國一定介入，台灣也絕非打下來就算完事，治理的難題明顯比打下台灣還要頭痛百倍。
但不打台灣，民主台灣時時刻刻都在向全世界傳達「中國人適合民主」，這種痛讓中共怎麼受得了？中共莫可奈何，只能三不五時機艦繞台，深怕台灣人民忘記世界上還有一個「中古世紀」的封建帝國鄰居。
中共一再重覆台灣是最核心、最敏感議題，屬於「心理病態」。對台灣朝思暮想、垂涎已久，但偏偏「想吃卻吃不到」。世界公民對此現象習慣就好，任他宣洩一番可矣。
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