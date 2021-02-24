習近平會給中國帶來毀滅性後果

拜登、習近平通話，各說各話，中美修好，仍是空話。對拜登接替川普，中國 希望與美國 重修舊好，急不可待見於言表，好不容易等拜習通話，拜登談到新疆、香港和台灣問題，習謂此為中國內政，不容干涉。

新疆勞改營問題，可算作內政，但中國參與聯合國人權組織，凡違反人權必有聲討者，豈有各國獨裁者欺壓百姓而不容置一詞？

香港，鄧小平的一國兩制許諾維持資本主義制度50年不變，英國才答應和平移交給中國。基本法明載2017年香港實行普選，而習近平不許，造成香港居民爭真普選的動亂至今。習頑不悔改，進一步硬推國安法，提前強行一國一制，違反中英協議，已不單純是中國內政，而是國際問題，更是習近平明目張膽地向民主制進犯，不容拜登置一詞而欲中美修好豈可得乎？

台灣，中共 從來未管治過，很難說屬於內政，早就成為國際問題。自蘇共解體，如果中共仍以武力犯台謀求統一，等於是侵犯民主國度，美國及民主陣營豈可容忍。撇開台灣問題，欲與美國重修舊好，做夢去吧！除非像美國拜登置換川普，中國仍維持鄧小平的國家領導人兩任制，換掉頑固不化的習近平。

蘇聯解體後，很多人估計中共很快垮台，美國以章家敦、史大偉著書立說，不但未見中共崩潰，反而在美日歐台投資援助下發展資本主義經濟，欣欣向榮。也並未如美國期望，因中產階級擴大而民主化。

分析共產主義毒瘤在蘇中不同生長消退過程，蘇共在農村以富農與貧雇農為革命對象，從開始徵糧打擊富農到後來強行組織集體農莊共產，農民都反對。戈巴契夫與葉爾欽登高一呼，各方擁護，蘇聯一夕瓦解。

蘇聯解體時，中共嚇一跳，但鄧小平在毛亡政息後，早就放棄共產主義經濟，搞資本主義，人民開始富裕，國家趨向繁榮，幾未遭蘇聯垮台的骨牌效應。

中共政權在土改中給予廣大農民與城市平民甜頭，共產搞砸了農民未記罪，到今天並不反對共產政權存在，即便來美國求學工作，過半數人仍身在曹營心在漢，拋棄高薪厚澤而返回中國。因而中共在國內外尚有廣泛群眾基礎，維持政權比蘇聯長。

現在中產階級有的被中共拉攏入黨，有的夾資去外國，並未促進中國民主化。但中共黨內外不乏政治改革派和覺醒的人民。我不信14億中國人竟無一人是男兒，會讓習近平輕易復辟終身制。

2022年前後可能是改變中國的轉折點，有三種可能：一，由於反習延任而引發動亂，希望中國向民主化轉變；二，美國拜上川下，以明智者置換習近平，中美重修舊好，繼續和平競爭，並促使世界進步；三，習近平強任第三屆，復辟終身制，後果如慕尼黑安全會議主席伊辛格說：「從國際政治角度而言，當前最可能發生衝突地區其實是台灣海峽，美國可能支援台灣」，從而引發台海戰爭。

習可能再延一兩任，中國GDP超美，航母或核武力量接近美國之半，以習當前不顧國際社會警告，蠻橫推翻香港50年不變的頑固性格衡量，他完全可能發動武力攻台，將給中華民族甚至世界帶來毀滅性後果。

兩岸統一日，大陸民主時，是最好的結局。希望多些明智的中國人醒來，一定不能讓習近平復辟終身制，救中國也救世人。