實務台獨小動作 脫不了自我矮化

筆者認識一位仁兄，本是酒肉和尚類人物，偏偏娶了一個「聖女」為妻，太太是虔誠教徒。這位仁兄有個姊姊，老年失偶，只好依附弟弟過日子。那位姊姊本是很傳統的中國 女性，免不了在房子裡安裝亡夫牌位，初一、十五上一炷香，卻引來弟弟所屬教會牧師干涉。

那位酒肉仁兄於是對牧師說，屋子雖是他的，但房子租給姊姊，房子支配權與管理權卻是姊姊的。姊姊就算脫光衣服在房子裡跳舞，他也無權干涉。此事到此為止，只要姊姊行為不越過房子的界限，大家相安無事，不然，可叫那位弟弟左右難為了。

今日蔡英文 政府也如那位姊姊，在島上頻頻搞一些實務台獨的小動作。只要不越過法理台獨的界線，大家就相安無事，不然可叫美國那位酒肉朋友左右為難了。

五年前蔡英文總統去「香蕉共和國」官式訪問，居然在貴賓册上寫上President of Taiwan 字樣，而為人詬病。按President固然通常指國家元首，但也可指一家大企業的首腦，當然也可指是地方行政長官。這種寫法分明是弄巧成拙，自我矮化。

上星期，在蔡總統指示下，台灣 海巡署艦艇在舷側R.O.C. Coast Guard 的上方加上Taiwan字樣，本無可厚非，不需大驚小怪或沾沾自喜。那種寫法也可解讀為「中國事務台灣代理處」(Taiwan, Representative of China)，脫不了自我矮化的嫌疑。