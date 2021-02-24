共和黨與川普的前景堪憂

近來川普 和麥康諾言詞交鋒、惡語相向，表明兩人已撕破臉，意味共和黨 分裂成兩個陣營，一是以麥康諾爲首的傳統建制派，一是以川普為首的激進保守派。前者偏向和民主黨 協商，後者偏向和民主黨鬥爭，目前似無跡象顯示兩人和好的可能。

兩強相爭，誰主沉浮？民調顯示川普占上風。「今日美國報」與蘇福克大學21日釋出民調，倘川普籌組新政黨，46%共和黨人願加入；僅27%的人表示會留在共和黨。川普首席顧問米勒(Jason Miller)透露，未來將扶持更多保守派人士進國會。看來無論川普是否組黨，共和黨分裂和日漸式微是不爭事實，也再次驗證民主黨波洛西分裂共和黨的策略效果。

我為共和黨頹勢惋惜，也為川普的政治前景擔憂，阻礙川普前途的原因有五：一是失去共和黨傳統建制派支持，二是民主黨主導的對國會事件司法追責，三是媒體封殺，四是企業對部分共和黨議員資金封鎖，五是川普缺少應有的班底幹將。

川普任內成就離不開共和黨支持，逃過兩次彈劾更是共和黨幫助的結果。和麥康諾交惡，失去傳統建制派支持，川普黨內影響力將大受影響，失去建制派庇護，川普將直接面對民主黨各種打擊。

國會衝擊事件是川普致命傷，正如麥康諾說的，川普負有不可推脫的道義責任。民主黨積極籌建類似911的獨立調查小組弄清此事，拜登政府司法部長提名人加蘭德也表態，積極起訴涉攻擊國會者。缺少麥康諾等共和黨人掣肘，調查和司法行動必然越來越靠近川普，甚至引來刑事指控，讓官僚民衆進一步遠離他。

川普成功的關鍵之一是社交媒體，他至今被主要社交媒體封殺，失去發聲渠道。雖然新興社交媒體如Parler等為川普發聲或利用川普，影響力無法和Twitter、Facebook等同日而語。失去發聲渠道，川普最擅長的煽動言論就無法迅速傳播，失去影響力，將淡出人們視野。

為了發聲，川普主動致電福斯新聞受訪，借紀念電台主持人林堡(Rush Limbaugh) 去世來發表觀點。聽説Twitter正考慮解封川普，但可確定一旦川普不符合Twitter規定，又將被封殺。

自國會衝擊事件以來，愈來愈多大企業為維護形象，宣布暫停向部分共和黨議員捐款。川普有極強籌款能力，但無法替代涉及的140多位共和黨議員。在川普和重要資金來源企業之間，共和黨議員會選擇抛棄川普。

川普主政四年，幕僚閣員如走馬燈般變換，多以交惡告終，最後死忠幹將僅有國務卿龐培歐和女兒伊凡卡、女婿庫許納，連謹守本分、忠心耿耿的潘斯也形同陌路。

川普缺少「宰相肚裡能撐船」 的政治家胸懷，狹隘心胸、錙銖必較的性格注定缺少班底幹將，無論試圖組黨或把持共和黨，都將力不從心。快意恩仇、永不妥協的草莽性格，結合激進的民粹主義思想，川普充分利用美式民主和特殊選舉制坐上大位。

但缺乏基本政治素養和妥協精神，不顧基本政治規則，一意孤行，橫衝直撞，順我者昌、逆我者亡，雖然滿腔熱情，有衆多底層民衆擁戴，但天時、地利、人和盡不如意下，必將日漸式微。

好在偉大的美國民主制度，使川普不必擔心日後受到精神和肉體清算，甚至還會延續部分政治思想，這也是美國政治人物的萬幸。