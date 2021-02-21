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期待拜登加大施壓 逼習近平退任

鍾聞（維吉尼亞州）

習近平崛起八年，美國兩黨上下已充分認識，他要當世界領袖，要對美國取而代之，是美國最大的威脅。他是共產主義政權邪惡政治最後一個大獨裁者，是全人類的公敵。除掉這個人類公敵，是美國和全人類最大的神聖使命。

拜登上台，美國兩黨上下都期待他實現這一神聖使命，對習近平繼續抗爭，加大施壓，迫使他就範。習近平已上任八年，明年是他該退任之時，但他無意按例退下，不見有接班人冒出。他早就修法為他連任終身做準備，今明兩年是他進一步營造氣氛連任的關鍵年。

拜登政府理應抓住時機，聯手各國盟友，加大對習近平壓力，迫使他做夠十年按期退任，讓中共內部民主改革派有機會上台，為中共轉型作準備。

令人疑慮的是，拜登最近為何要和習近平電話熱談兩小時，給他送暖回溫，打強心劑？習近平這兩三年在美國和歐盟各國圍攻下，已經狼狽不堪，在世界上空前孤立，國內外處境很壞，如今得拜登兩小時熱談，正是求之不得的救命稻草。

孔子學院明明是中共打著孔子旗號，為中共向美國和世界各國作政治滲透的統戰基地。美國政府要孔子學院透明化，正是揭穿他的滲透秘密，不知拜登政府為何取消要孔子學院透明化的政令，讓孔子學院繼續打著孔子旗號滲透作惡？

今明兩年是結束習近平掌權的關鍵年，美國絕不能前功盡棄，給他喘息回陽機會，助他野心連任作惡下去。這兩年美國對中共沒什麼所求，貿易讓它不冷不熱拖下去，其他來往不死不活拖著，傷不了美國什麼。政治上聯手各盟國，加大對習大帝孤立打擊，才是最根本之道，務必一鼓作氣，逼他2022年依例下台，不能讓他繼續極權獨裁統治。

共產主義已為禍世界100年，給全人類造成空前災難，現在已經到了終結共產統治的最後關頭，美國要抓住時機，臨門一腳，為終結共產主義立大功，絕不能又把球踢回去。2022年逼習退任，2023年再改善中美關係不遲。

期待拜登總統接續當年威爾遜總統、雷根總統與蘇俄共產主義作鬥爭的氣概，今日習近平比當年蘇俄更加邪惡得多，拜登要當最後終結共產主義災禍的英雄，為全人類根除共產主義立大功，不做不死不活的和事佬。

美國 習近平 拜登

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