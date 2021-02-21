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拜登、習近平通電話 美中和解有利和平

良耀（波士頓）

農曆新年前夕，拜登總統終和與習近平通電話，談了兩小時。姑不談他們通話內容，相信拜登不會走川普前總統覆轍。川普遺留的殘局造成美國人民普遍仇中惡因下，拜登被逼概括承受。所有危險當然要設法避免，兩國所有困難必須解決。

中美關係被有心人惡意挑撥離間，惡意中傷中國威脅美國，使兩大國拚個你死我活，危害世界和平。當今中美兩國只能設法鬥而不破，盡可能化解歧見。

拜登不愧是政治老手，有政治家抱負和遠見，希望世界疫情早日消滅得靠中美兩大支柱，合則共贏，鬥則俱傷。國泰民安，人民才能幸福，中美和平，世界必然和平。

問題是拜登否有足夠毅力和智慧，把分裂的美國從天災人禍、內憂外患紛爭困境中拯救出來。今天國際現勢已不是簡單好勇鬥狠可解決問題，必須有卓越智慧和能力，拜登既有意願尋求合作，就要打鐵趁熱，勿錯失良機。

美國有世界第一強國的體質，可支持拜登，如能化解仇中為友中，把中國的抗力變助力，不要怕中國追趕，只怕美國自己失速。美國沒理由停止創新，只要美國有和平繁盛環境，各族精英必能發輝所長，共同創造美國的偉大前景。

美國不要怕和中國競爭，有競爭才會不斷進步。有競爭即有動能，美國需要回歸正軌火車頭，繼續領導世界列車前行。

拜登就職一個月來的表現，證明他可以信任。中華民族是智慧型民族，改革開放趨勢不可阻止，希望拜登促成中美兩大國合作，化敵對為友好，把握一切有利條件把美國價值、國威與國力，合情合理展現，而不是像川普以霸權暴力欺人自欺，反而成為中國的助力。

美國 拜登 中國

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