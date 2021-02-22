彈劾川普無罪後 誰是贏家輸家？

1973至74年尼克森的水門案及阻礙司法調查，真相大白後，尼克森的親信以及支持他的共和黨 國會議員與日俱減，不與他同流合汚，終於使他接受建議辭職下台。倒底誰是贏家誰是輸家？筆者認為沒有輸家，贏家應該是那些共和黨參衆議員，能夠明辨是非，不顧黨派區別，把有罪的共和黨總統趕出白宮。

47年後2021年的今天，前總統川普 除了不承認公平競爭下的落選，鼓動暴民在1月6日侵入國會大肆破壞，阻礙拜登當選的聽證會，並揚言要殺害眾院議長以及對認證拜登當選的潘斯施以吊刑！

與尼克森的水門偷聽案相比，川普青出於藍，煽動暴亂進攻國會，實與緬甸軍方發動政變的惡行無異！鼓動暴力去推翻合法選出的總統，應是重罪！可悲的是今非昔比，今日的共和黨已非過去「擇善固執」的共和黨！如今絕大多數的共和黨參眾議員，仍然反對彈劾 川普，即使他鼓動暴亂的證據確鑿！

彈劾川普不易，由於參院需要三分之二票數通過，雖為多數的民主黨仍難踏過那個門檻！當然，也由此可以看出共和黨參眾議員已經不用「良心」來判斷是非，而是關心自己的政治前途，深怕失去下屆選舉時川粉的支持！在參院審判時，共和黨議員與其保持不分黨派為「陪審員」的角色，搖身一變與「被告」川普同台、站在辯方立場、為川普的惡行辯護！

一切早在預料之中，2月13日川普又逃過彈劾一劫。彈劾案完畢後，誰是贏家誰是輸家？川普是唯一於任內被彈劾兩次的總統，跳進大海都洗不清他的罪行，勿洋洋得意自以為是贏家；兩次脫身皆拜於共和黨政客，對他的非法作為視而不見！真正的贏家則是明知彈劾不易，仍鍥而不捨去伸張正義的民主黨，以及那七位倒戈的共和黨國會議員，他們告示美國民眾，川普煽動暴亂欲奪回總統寶座，於法不容，即使不能定罪也需及時遏止，這種歷史絕對不能重演！

誰是輸家？坦白講，就是死心踏地忠心川普的共和黨：一個失去原則、缺乏膽識、不能維護其政黨初衷的政黨！共和黨的政客只把自己的利益放在國家之上，遑論誤導大批來自各階層、無知愚昧、捧川的暴民，使共和黨加速走上衰敗之路！在這個彈劾行動結束後，有識之士民眾的眼中，共和黨已經成為不顧正義、缺乏誠信、極度短視、日趨分裂的政黨，一個在彈劾結束之後，繼承川普遺毒，無藥可救的輸家！