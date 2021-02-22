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美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
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牛轉乾坤
鄭亞棋／南灣
2021-02-22 02:00
瘟菌橫行獐鼠年，
常遮半面在人前。
千呼萬盼
疫苗
到，
牛轉乾坤喜事連。
疫苗
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中國會成美國前進的燈塔嗎？
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拜登聯手歐洲抗中俄 歐洲卻意興闌珊
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