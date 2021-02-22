爾灣市長與拜登呼籲圑結

新任總統拜登 在20日在就任演説中，呼籲美國 人民，需要切實的行動與團結，投入共抗憤怒、仇恨、極端主義的危害，重塑美國國魂，使美國再回來。

世界日報報導，橙縣爾灣 市長Farrah Khan 20日晩主持亞大裔線上仇恨案件論壇，邀請警局及社區代表出席説明，提高居民對仇恨案件認識，並配合警方加強防範。據參與的代表反映，歴年來橙縣地區以亞太裔為對象的仇恨案件，每年在10件以下。去年卻發生50件增加四倍。

拜登不愧為從政多年的政治家，遠見卓識、雄才大略。他呼籲美國人民團結的政治策略，很符合民心民意，抓住美國從亂到治的要領。從爾灣市長當晚主持亞太裔線上仇恨事件論壇的行動看，拜登呼籲的團結，得到美國政府官員擁戴，世報刋登的照片看爾灣市長是位女士，甚感欣慰。

美國從聯邦政府到各下級政府官員，大多為白人和其他種族的男士擔任，爾灣市長Farrah Khan是基層政府一位女性小官，就能立竿見影響應拜登團結的號召，積極開展反仇恨工作。相信比她級別較高的男性官員，也會尊重拜登。

官員們能緊密團結，各級政府就能提高對拜登的信任感、責任感、使命感，拜登和聯邦政府的政令，就能順利執行，各級政府就能領導全國人民奮勇投入反憤怒、仇恨、極端主義危害的鬥爭中，恢復川普總統打亂了的美國社會秩序，全國人民衆志成城，戰勝新冠肺炎這個全世界的共同敵人，使美國盡快恢復到正常的社會狀態，團結真是很重要，廣大民衆也應該聽從拜登團結的召喚，行動起來。