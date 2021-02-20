地球繞著太陽公轉一圈就是一年，這過程需時365又1/4天，古代中國 人根據太陽在黃道上的位置(黃經)變化，而造成的地面氣候演變次序，把這一圈分成12個「節」，每個節中央為「氣」，故有24個節氣。這24個節氣依序是：立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

中國人取立春為一年24節氣的開始，因為立春那天起，天氣回暖，大地百果草木皆甲坼，頗有生命重新開始的跡象；西洋人則以冬至為新太極循環的開始，那是因為冬至那天，地球已繞到圈的極端，開始往回走，北半球白天開始恢復延長，故曰冬至一陽生。

但不管是立春還是冬至，這都是地球繞太陽公轉一圈的24個步驟之一， 都屬於「陽曆」的部分。唯一差別是，中國人雖然以立春為一年的開始，卻必須配合月亮的初一，所以中國新年每年不一樣。西洋人羅馬凱撒大帝初創陽曆時也有配合朔日，凱撒改曆法那一年冬至，剛好是陰曆20，為了配合習慣上的以新月初一為始，新年就延後十天，訂在最接近冬至的初一為陽曆的第一天，就是今天的元旦日。

可是每一年的陽曆跟陰曆都不會是同一天，所以往後的元旦就不一定是初一，而中國新年必須是朔日。

中國新年與美國 新年都是回歸年，回歸年就是太陽從南半球的南回歸線，回到北半球的北回歸線，再回去南半球一圈，為一回歸年，只是起點不同：陽曆年認為冬至是新年的第一天。陰曆年以立春為第一天又配合朔望月，朔望月就是從月亮的初一「朔」到十五滿月「望」，又回到初一為「朔望月」。

中國新年是最接近立春的朔日，同時尊重太陽跟月亮，日月共養地球眾生，給我們自然界的資訊，陽曆太陽的資訊讓我們知道農耕的節氣，陰曆月亮的資訊告訴我們捕魚的潮汐。上天用日月來養我們，我們豈可棄其一而不用？中華文化曆法使用「朔望月」配合「回歸年」，這就是易經陰陽的智慧，孔子說「一陰一陽之謂道」。

中國新年，立春之始，萬物甦醒，天地俱生，萬物以榮，黃帝內經講：「廣步於庭，披髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰，此春之應。」立春揭開一年地球上一切生物活動的序幕，並牽繫著整年全人類的榮枯盛衰，天地不仁，以萬物為芻狗，又豈只中國人獨享哉？

中國新年也是美國新年，更是全人類的新年！