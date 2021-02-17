其實我懂川普大帝的心

四年前，我寫過「迎接川普 大帝的時代」。他果然不負眾望，永久改變了美國 和世界，成為美國史上獲選票最多的在任總統，比上次還多1100多萬人支持。美國媒體封殺川普大帝，反而驗證他的巨大號召力，讓世界發現美國媒體失去公正性，可惜他沒機會完成使命，即使他不選2024年總統，一定會有其他人繼續實行他的理念。

酸葡萄們說他是 loser(失敗者)。的確他和其他人一樣都曾失敗，但每次失敗讓他更強壯，最終當上美國總統，實乃強者中的強者。

有人取笑川普將消毒劑注入身體治療新冠病毒的建議。但他當時就說他不是醫師，隔行如隔山。有人說川普是種族主義者，但拜登幾十年前還反對「消除種族隔離的巴士」政策。有些華人 父母反對子女和非裔結婚。捫心自問，誰沒歧視過他人？

共黨禁止美國媒體到中國宣傳反共和自由民主，但共黨各種反美言論卻在美國氾濫。南加州不同中文電視台經常播放央視反美節目，有些將反共和反華混為一談。有個共黨資助的中文電台居然在墨西哥註冊，卻對南加州華人廣播，最終被下令停播，現在只能播放歌曲。

川普領導下，去年將不少共黨在美機構和媒體列為外國使團，有多少反川普華人是受共黨指示？還有多少華人社團和入美國籍的華人受共黨支配，現在都收斂多了。

共黨在推特造謠說美國軍人將新冠病毒帶入中國。川普總統用「中國病毒」稱呼何錯之有？美籍華人去中國還需簽證，共黨都認為我們是外國人，美籍華人有何必要反對「中國病毒」稱呼？

共黨利用推特、臉書、YouTube等帳號明目張膽散布假消息，這些平台不封閉他們帳號，反而將川普大帝帳號封閉，真是豈有此理。YouTube不斷封閉反共人士帳號。我製作一個駁斥六四沒殺人的視頻，YouTube居然說我這是仇恨言論被下架。

最近和法輪功有關的媒體人(大宇、石濤等)都被YouTube在拜登上台第二天取消廣告收入。宣傳反美的央視卻有廣告收入。以前好萊塢拍攝達賴喇嘛等共黨認定的「反華」電影，現在有些電影公司拍片前先把劇本送中國審查，期待拍完後在中國放映。不少在美大陸人和華人企業使用共黨監控的微信，潛規則就是不談政治，不反共。

川普為了美國安全要封閉微信，居然被從未用過微信的無知法官禁止了。憲法保障的言論自由已受影響，共黨的黑手進入美國，川普大帝的反共大業才剛開始，卻嘎然停止。

拜登一上台就停止美墨邊境圍牆建造，反建牆的民主黨政客們家裡有沒有圍牆、防盜系統？川普反對的是非法移民，他們湧入只會讓亞裔人口比例縮小。

這次選舉，拜登獲得1.45億匿名捐款(dark money)，是否間接驗證川普為庶民打拚，得罪很多大財團。或許再等四年，川普大帝會捲土重來，再造一個輝煌的美國。