美國有雙包總統和二次革命？

拜登總統就職三周，現在國會除了要加速通過許多緊急法案，參議院還要審理彈劾川普 案。除非有特別發展，共和黨不會有太多議員倒戈；看來連馬後炮的彈劾也不會成功，此案可能到此為止，不了了之，對歷史沒有完全交代。

即使萬一通過，只會對川普此後退休金、辦公費、特勤保護、國情機密簡報及卸任總統禮遇可能一筆勾銷，但並不代表美國 政壇今後會恢復原狀，因為川普至今還不認輸，在一切文件和「排場」上，包括信箋、辦公室名牌及他的律師向參院提出對彈劾案反駁，他都自稱「第45任總統」，而非「前總統」；而且他的左右及許多助紂為虐或不敢得罪他的共和黨議員政客，都按此稱呼他。

也許有人認為，這兩個稱謂是一而二、二而一，但其中有極微妙差別。比較不壞的說法是川普似乎因心理上無法接受敗選，所以用這個自我安慰，還以在任總統自居。但另一極端他很可能藉此還想保持一個「復位」的台階，就是照他一向說法，他應該「大勝」，選舉被舞弊「偷」去了；所以他不承認這個結果或鞠躬下台，而只是給別人「非法地」趕出白宮而已。

也許大家對這個荒謬說法嗤之以鼻，但不要小看數以千萬計甘願被川普欺騙和為他撐腰的民眾。他們在國會山莊動亂時已小試身手，許多人被捕歸案時都眾口一詞說，他們是響應總統號召，來保護國家或「勤王」。川普在推特的煽動言詞和那天上午，他在白宮外演說的錄影，就是最確鑿的證據。

也許照法律說要改變政權，應該用和平投票方式，不能動武。但他們藉口這是非常時期，投票充滿舞弊，不值得信賴；並搬出當年美國革命也用武力趕走英皇統治，他們可振振有詞地說如今左傾過度自由化的社會和政體，有違先賢們建國初衷，因此要來「第二次革命」。

事實上，川普就任不久，2017年6月，他御用的「福斯新聞網」每周日晚間黃金時段就新闢一個名為「下一回革命」（The Next Revolution）節目，由曾任英國保守黨首相政治顧問的人主持，目的就是和川普一個鼻孔出氣，鼓吹民粹主義，甚至要以革命方式出之。這就有點像華人熟悉的那位主席，奪取政權後還鼓動和利用群眾搞文革。

尤其現在川普既不肯認輸，抱著「孤注一擲」和「成則為王」心理，號召埋伏在社會各階層的粉絲「揭槍而起」鬧革命，似乎是很方便的手段；即使不能重登白宮寶座，也可和拜登分庭抗禮。當然這會造成不堪設想的後果，就如許多歷史學者和政論家所說，美利堅合眾國已不再「合眾」；而這塊民主法治的金字招牌，也許可能「收檔」了。

也許看官們會覺得這是絕無可能的危言聳聽景象，但當政者絕對不能掉以輕心。尤其國會山莊暴動中顯示有不少受過正規訓練和擁有新穎武器的退伍軍人和警察；因此對尚在軍中服役和警方執法的成員是否可靠，也不保險。加以川普四年任期多次警民衝突他都為警察撐腰，因此拉攏不少孔武有力者的人心。

如果這次川普又逃過參院彈劾，他一定會更理直氣壯地號召粉絲們「捍衛自由」，不必等2024年選舉，他要保持「總統」身分，而不是「前總統」。假如屆時美國同時有兩個總統，將會是「世界級」懸案，而我們也可能向007龐德電影描述的高級流氓(如Dr. No等)陰謀統治世界邁進一大步。