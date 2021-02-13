台籍外交家黃朝琴 戰勝廣源輪案

黃朝琴生於1897年10月25日，卒於1972年7月5日，享年75歲。生於台南縣鹽水鎮，世代經營糖業，為當地旺族。自鹽水公學校及彰化公學校畢業後，赴日本 早稻田大學攻讀政治經濟，1923年再赴美國 ，入伊利諾大學研究國際公法，1924年得政治學碩士。1928年回國入外交部任科員，1935年任中華民國駐美國舊金山總領事、駐印度加爾各答總領事、外交部駐甘肅曁駐台灣特派員、台北市市長、台灣省參議會議長、聯合國大會第五屆大會中華民國全權代表、台灣省臨時議會第一屆議長。他也是台北市中山北路「國賓飯店」創辦人。

1945年9月，他是隨陳儀來台接收團隊中兩名台籍人士；黃朝琴是職銜是「都市計畫專員」。林忠是「廣播事業專員」。黃專員來台後第一件大事；將台北市街道，按中國 各都市地理方位，命名為街道名稱。現在台北市廣州街、福州街、迪化街、南京東西路、漢口街。名稱定下來，並向國際郵政聯盟報備，改都難改。

1937年美國穌登與克里斯坦森公司（SUDDEN & CHRISTEN SON）將一艘3000多噸貨船售給煙台的永源輪船公司，改名為「廣源」（S. S. KWANG YUAN）。是年8月間，此輪由中國來美，船長日人河野吉助，大副磯鼎三，輪機長大森赤久松，華人山東籍海員20名，船籍為中國籍懸掛中國旗。該船自美國購買載機械及廢鐵2100噸，價值美金6.5萬元，擬由舊金山港起碇駛往日本，作為軍火製造原料。

在舊金山港向中國總領事館請領國籍證明書，以便離航往日本大阪。總領事黃朝琴認為，該船公司可能係日本人假藉中國人名義設立之人頭公司，經查訪後拒發給中國船籍證書。美國海關因缺船籍證書也不發給出港證。中國籍船員與船長幹部之間也生衝突。

黃總領事援引國際公法，以船員互毆、船籍疑問、及廢鐵所有權三案，向舊金山法院申請扣留廣源輪。在港灣之中華人蝦寮漁船自動負起監視該輪動靜任務。中華會館則設法照顧輪上之中國船員，本案於是成為美國華僑抗日救國運動的焦點。

民國27年（1938年）4月，國民政府下令徵用這條「中國籍」輪船。依中美條約規定，中國船上之糾紛是屬於中國領事權限，美國法院無權干預。船員互毆案由黃總領事裁決。船上廢鐵所有權屬橫濱正金銀行，因此正金銀上訴法院，要求強制將廢鐵在碼頭卸貨。美國聯邦法院在1939年6月，以該輪不屬其管轄範圍的理由拒絕辦理。正金銀行上訴未得逞，中國方面獲得全勝。經過四年風雨，缺乏維修，廣源輪已是鏽不堪用，被領事館變賣作為國民政府在重慶修建外交官宿舍費用。廢鐵則由日本正金銀行當地賣給美國鋼鐵廠，不許運回日本。

胡適之先生當時出任駐美大使，他在「廣源輪案」乙書作序時指出，在本案辯護之中，我方主張船艙中廢鐵屬於原告，但主張原告無權上船取貨，此種辯訴如莎士比亞的「威尼斯商人」戲劇中情節，主張只准割肉不准出血的妙例。是國際法中一大名案。

「廣源輪案」正巧發生在美日邦交生變的關頭，以及時逢美國華僑抗日救國運動最熱烈的時刻，黃朝琴先生發揮國際法專長，以果敢的決斷，不失時機予以處理，贏得空前外交勝利。