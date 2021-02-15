不識福禍出糗 其實福禍相倚

某文學出版社因為編輯不識草書禍字，錯把禍字當作福字印製成春節吉祥裝飾放在禮盒上。其實，這也沒有什麼大錯，福禍之間本來就是相互依存，互相轉化的。

草書的千字文裡，「禍」字確實很像「福」字，不識草書的人很容易認錯。草書千字文是習草書者必臨之帖，宋徽宗、智永、懷素、孫過庭及于右任等歷代書法 家均留下草書千字文的墨寶。

我個人不識草書，但知道寫草書有一定法則及規矩，不是畫個圈就可以忽悠過關。歷代讀書人均能識讀、寫草書，尤其文人互相通信多用行草或草書，不然人家寫封信來帶上幾個草字，你就矇查查了。

現代文化人沒有練習寫草書的要求，不認識草書的禍字並不奇怪。但是不查證一下，就想當然地把禍字印在祝賀公眾吉祥的禮盒上，就讓人懷疑其辦事水準了。

該文學出版社為此事馬上在微博 上登了道歉啟事。他們表示，系由錯誤地參考了大書法、畫家、文物鑒定家、紅學權威、國學大師啟功教授的一本書叫做《啟功書法字匯》所致。據報導此書為後人編輯，用了許多啟功先生遺留下的墨寶，包括草書千字文編成。啟功先生德高望重，曾任中國 書法協會會長。我想他們用啟功的名字可以提升這本書的權威感，增加銷售量吧！

福禍不分明，把錯別字做成春節賀圖行銷天下，位居文學殿堂頂端的文學出版社，本不應該出現如此嚴重錯誤，有錯就認錯道歉，是權威出版社的風度，但把責任推到已故的啟功先生，是不學無術官場現形記的行為。想來啟功先生在天之靈也會一笑置之。

出版社將禍事轉嫁他人，反而成為眾人之矢，反將福祉遠離。正如老子所說：禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。老子明確地指出，禍福互為因果，壞事可以變成好事，好事也可以變成壞事的道理。禍兮？福兮？兩個草書字的混淆剛好印證了福與禍，確是息息相關。