我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

不識福禍出糗 其實福禍相倚

賣魚郎／洛杉磯

某文學出版社因為編輯不識草書禍字，錯把禍字當作福字印製成春節吉祥裝飾放在禮盒上。其實，這也沒有什麼大錯，福禍之間本來就是相互依存，互相轉化的。

草書的千字文裡，「禍」字確實很像「福」字，不識草書的人很容易認錯。草書千字文是習草書者必臨之帖，宋徽宗、智永、懷素、孫過庭及于右任等歷代書法家均留下草書千字文的墨寶。

我個人不識草書，但知道寫草書有一定法則及規矩，不是畫個圈就可以忽悠過關。歷代讀書人均能識讀、寫草書，尤其文人互相通信多用行草或草書，不然人家寫封信來帶上幾個草字，你就矇查查了。

現代文化人沒有練習寫草書的要求，不認識草書的禍字並不奇怪。但是不查證一下，就想當然地把禍字印在祝賀公眾吉祥的禮盒上，就讓人懷疑其辦事水準了。

該文學出版社為此事馬上在微博上登了道歉啟事。他們表示，系由錯誤地參考了大書法、畫家、文物鑒定家、紅學權威、國學大師啟功教授的一本書叫做《啟功書法字匯》所致。據報導此書為後人編輯，用了許多啟功先生遺留下的墨寶，包括草書千字文編成。啟功先生德高望重，曾任中國書法協會會長。我想他們用啟功的名字可以提升這本書的權威感，增加銷售量吧！

福禍不分明，把錯別字做成春節賀圖行銷天下，位居文學殿堂頂端的文學出版社，本不應該出現如此嚴重錯誤，有錯就認錯道歉，是權威出版社的風度，但把責任推到已故的啟功先生，是不學無術官場現形記的行為。想來啟功先生在天之靈也會一笑置之。

出版社將禍事轉嫁他人，反而成為眾人之矢，反將福祉遠離。正如老子所說：禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。老子明確地指出，禍福互為因果，壞事可以變成好事，好事也可以變成壞事的道理。禍兮？福兮？兩個草書字的混淆剛好印證了福與禍，確是息息相關。

書法 中國 微博

上一則

仇視亞裔罪案增 亞裔不能僅憤怒恐懼

延伸閱讀

你分得出來嗎？五福春聯被抓包「藏禍」 出版社急下架

你分得出來嗎？五福春聯被抓包「藏禍」 出版社急下架
投資失利 他焦慮、暴瘦、排便不順求助身心科

投資失利 他焦慮、暴瘦、排便不順求助身心科
福禍相依？中國出版社推五福春聯 竟暗藏「禍」字

福禍相依？中國出版社推五福春聯 竟暗藏「禍」字
融合書法與太極拳 廖禎祥自創「祥門」半世紀

融合書法與太極拳 廖禎祥自創「祥門」半世紀

熱門新聞

拜習通話 習近平想要的拜登都難給

2021-02-12 14:50

這波風暴 美國人素質讓人大跌眼鏡

2021-02-09 02:00

加州盛極而衰 德州接手 美國的縮影？

2021-02-10 02:00

美中關係質變 拜登話語權比習占上風

2021-02-13 01:00

美對中國政策 瞄準習近平式威權統治

2021-02-07 02:00

川普彈劾無罪 但美國掉進歷史深淵

2021-02-14 01:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪