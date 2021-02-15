八年抗戰改稱14年抗戰 對嗎？

2020年是中國 八年抗戰勝利，也是風雨同舟四年的二次世界大戰結束、日本投降75周年紀念。只見日皇與安倍首相祭拜靖國神社，中國抗議，卻不見海峽兩岸朝野領導人，祭拜在八年抗戰，為國英勇壯烈犧牲而埋骨南嶽忠烈祠墓園區的將士。此祠不也是護國神社嗎！

國府退護台灣 ，已不能每年至南嶽忠烈祠祭祀，屬無可奈何。大陸在文革後，胡耀邦、胡錦濤、江澤民、朱鎔基等等黨政領導人，都曾到南嶽忠烈祠瞻仰，一致讚譽國軍在八年抗日戰爭為國犧牲將士的英勇行為。但自2015年紀念抗戰勝利70周年時，就開始變卦了。習近平說：中國是14年抗戰。

於是，經過一系列遵照意旨抬轎的輿論推動貫徹執行。教育部 二司在2017年1月3日發文，要求各級教育主管部門排查，凡有「八年抗戰」字樣，改為「十四年抗戰」，當年春小學課本改完。大家知道，世界大戰只打了四年，而中國在某些集團假藉愛國之名鼓譟下，為保護蘇聯東方的安全，把日軍吸住在中國，同時保全自身的存活，不遺餘力地逼使蔣中正，在海陸空兵工製造統統不如日本，還沒有充分準備的情況下，於1937年七七事變時倉促對日開戰，靠國軍人多用血肉之軀，抵擋日軍飛機坦克大砲的進攻，結果還是一路敗退，一年內就丟掉東半個中國，直退到湖南湘北才堵住日軍，撐到二戰中美合力抗日才走向勝利。

中國犧牲了大量將士及民眾，比世界二戰多打了四年，他們還嫌少，要打14年才滿足，能多爭一點抗日之功嗎？

一改前任承認的八年抗戰為14年抗戰，要自1931年918事變算起。九一八抗了嗎？說起來各方都會羞死人。

1931年9月18日日軍乘率師20萬入關，坐鎮北平，高升的海陸空副總司令，正陶醉於紅粉陣的時候，趁東北空虛，在瀋陽發動進攻，我不抗而失掉東北。三個月後成立偽滿洲國，扶起溥儀當皇帝，當時人稱他是日皇的兒皇帝。

11月7日，中共也乘外患之機，國軍解圍北上防日入關，公然在江西瑞金成立中華蘇維埃共和國，毛澤東任主席。蘇聯的斯大林權傾君王而無皇帝之名，當然不能稱毛為兒皇帝，查遍中華辭典也無以名之。

別太不知羞恥了，不提1931年吧！即便從九一八算起，也找不到比國府八年抗戰還大的功跡。別枉費心機，改教科書，唬弄污染純潔小孩的心靈。

如果要復辟毛的終身制，想方設法超過毛的功勞，推出14年抗戰只是小兒科，起不了作用。接下來還有個大外科，就是割除中華人民共和國之號，恢復1937年不得不放棄的中華蘇維埃共和國之名。

自此，從1931年11月7日算起，明年是中華蘇維埃共和國成立90年，比毛澤東建立的中華人民共和國提早立國18年。這比收回外蒙、攻取台灣立大功，容易萬倍。而且現仍尊馬列，繼亡延祖，堂堂正正，軍權在握，誰敢反對？還使中共成立與建國雙百，或許能接連習近平延任到2031年內慶祝實現，不必等到2049年未知之數，豈非莫大之功！