話說文革「曲終人不見」後，江青在北京 法院受審，曾這樣為自己辯護：「我不過是毛主席的一條狗，毛主席叫我咬誰我就咬誰。」但法院仍然重判江青終生監禁，因為「二者不一樣」，但卻說不出如何不一樣。

台灣 有一位「又神又鬼」的人物，曾因衝擊立法院有功而加官晉爵，春風得意。今日有媒體問他對川粉衝擊國會山莊的看法，他說「二者不一樣」，但卻說不出如何不一樣。

文革高潮時，曾有一個號稱文質彬彬的小妮子，當眾把南開大學附中的卞姓女校長用皮帶抽打至死。事後的今日曾向卞校長的家人道歉，卻不被人家接受。她說「不是我的錯」，但卻說不出是誰的錯。

話說四年前川瘋子上台，筆者有一位友人憂心如焚，擔心川瘋子會煽動一場排華風潮。我說川瘋子的個性浪漫激情的確是希特勒、毛澤東那類的人物；但現代美國 社會文化不可能產生希特勒、毛澤東。

川瘋子四年來作為，的確有許多令人皺眉非議之處，但仍未越過法律的底線。想不到最後一里路他會演出一齣「革命無罪，造反有理」的肥皂劇，明顯他還未了解美國社會文化與中國、台灣不一樣。

所以不到天他就落荒而逃，宛如喪家之犬。如果有一天因此而身繫囹圄，肯定他也會說：「不是我的錯。」