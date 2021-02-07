中國核電2030年將全球No.1

據世界核能協會(WNA)最新統計，截至2021年1月，全球共有442座核反應器在運作，總容量393 GWe (Gigawatt Electric，千兆瓦)，中國 就擁有49座，總容量47.5 GWe，排名世界第三，亦即全球約12%的核電來自中國。

其他各國由大到小分別為：美國 (96.6 GWe)、法國(61.4 GWe)、日本(31.7 GWe)、俄羅斯 (28.6 GWe)、韓國(23.2 GWe)。2019年全球核電廠總共發出2萬6570億度電，約占所有各類型電廠的10.1%，其中有12個國家的核電占比超過四分之一。

與此同時，全球共有53座(56 GWe)核電站正在興建，主要國家為：中國(16 GWe)、韓國(5.4 GWe)、印度(4.2 GWe)、阿拉伯聯合大公國(4.0 GWe)、英國(3.3 GWe)、日本(2.6 GWe)、俄羅斯(2.3 GWe)、美國(2.2 GWe)。

據中國核能協會(CNEA)2019年報告，中國火力發電比重逐年降低，從2015年的74.94％下降到2019年的72.32％；風能和太陽能發電的比重則從2015年的2.99％，增加到2019年的6.65％；核電的比重從2015年的3.04％增加到2019年的4.9％，發電量達3481億度，比2018年增長18.1％，每年約可節4280萬公噸標準煤的使用，及減少1億600萬公噸二氧化碳的排放。

由於對空氣污染、氣候變化和化石燃料短缺的日益擔憂，核電已在中國視為燃煤發電的替代品，其他重要發電能源替代方案尚有天然氣，如頁岩氣與甲烷水合物，以及再生能源，如風能、太陽能與地熱。總括來講，經濟、潔淨與安全是中國主要三大能源政策要素。在2019年，中國啟用四座核電機組，增加6 GWe發電容量。同時，燃氣發電的全國電力占比也從2013年的2.2%逐漸上升到2019年的3.3%。

中國核電廠大部分興建在沿海地區，一般使用海水來冷卻核反應器，偏遠地區尤其西部，水資源相對缺乏，廣大乾旱面積約占全國三分之二，是中國內陸發展傳統核電廠的主要限制因素。另外，加快核廢料處理產業，將符合國家核電發展政策，亦有利於廣大市場需求，核廢料處理是中國發展核電產業的關鍵。

展望未來，根據WNA最新資料，中國運轉中的核電廠容量約47.5 GWe，落後美國的96.6 GWe及法國的61.4 GWe，但如果包含興建和規畫中的核反應器，中國將有約108.7 GWe的核電容量，高於美國的105.12 GWe。理論上，核電站從動土到完工通常需五年，意味中國可能在未來十年間，亦即2030年前，就可在核電運轉量超越美國，成為世界上最大核電使用國。(作者為台灣工研院能環所前研究員）