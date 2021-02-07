美中貿易戰新常態 美國輸了

進行三年的美中貿易戰 ，可從去年10月初兩位副總統候選人辯論中，賀錦麗對潘斯的一句話作為最佳註解，她正色告訴潘斯：「那場戰爭你們打輸了。」

何止輸而已？元月份中國 海關總署公布2020年中美貿易總值，出現令人心悸的數字。中國對美出口總值為4838億美元，對美進口總值1440億美元，中方貿易順差達3398億美元，相較於往年呈大幅度增長。

再根據美中貿易全國委員會(USCBC)研究，由川普發動的美中貿易戰已使美國 流失24.5萬個就業崗位，如果繼續朝貿易「脫鉤」方向發展，未來五年美國GDP總值將縮水1.6兆元，並在2022年再流失73.2萬個就業崗位。

種種不利形勢已迫使拜登甫上任即對川普任內的貿易戰成果作細部檢討，整個戰局已呈停滯，一種新的、令人不安的貿易常態已經形成。

川普發動的美中貿易戰是在極為粗暴自大的心態下挑動，自認在多年來受盡中方不公貿易手段對待，美國先對中國棍棒齊下，一再提高關稅，再逼迫中方幾近喪權辱國般改變貿易結構，停止國家對企業補貼，全面接受由美國主導的西方自由貿易條款，最後迫使中國簽訂城下之盟。

這是一種群毆的意識，川普在最狂妄的一刻甚至打算邀請習近平到佛州的「海湖莊園」，親自簽署貿易協定。

另一方面，中國是以「料敵從寬，料己從嚴」的憂患意識因應新形勢，北京理解貿易戰僅是手段，其背後的終極目的是政治，美國對中國的崛起已感寢食難安，尤其是中國經濟增速牽動GDP增長正穩歩趕上美國，後者力圖遏制中國產業結構的優質化和產業的調整升級，再全力壓制中國高端製造業發展。

例如對華為的無盡打壓，進而延緩並打擊中國崛起進度，而以高關稅為主軸的貿易戰僅是手段，目的在迫使中方接受美國的各種要求。

中國的應對體現中華民族蓄勢於長遠的特色，首先結合中日韓澳紐五國與東協十國，組成超大型的全面性經濟貿易夥伴協定(RCEP)，再與德法等歐洲多國簽署中歐投資協定，大大打擊美國結合其盟國共同壓制中國的可行性。

在國內，中國全力培植中產階級，目標是2022年底使全國城市人口76%成為中產階級，將目前4億中產階級人口提升至7億，這個階層的購買力早已舉世聞名，將形成龐大的國內市場，以作為調適經濟的廣袤腹地，也成為貿易戰大後方。

歐洲學者不久前在阿姆斯特丹舉行對中國研討會，共有十項共識。其中之一是中國如遇外侮則14億人一致對外，區區一個薩德反導系統部署就使韓國喪失五分之二海外市場，川普挑起貿易戰已觸犯中國國族主義與尊嚴的底線，人民不會隱忍。

美國新任財政部長葉倫明言，將審視中國對美中貿易第一階段協議的執行進度，決定日後談判力度；換言之，美國不會降低關稅，也不會改變施壓中國超額購買美國農產品立場，兩國間的貿易關係依然對立，緊張而僵持難下。

中國2020年對美國商品購買數量僅及協議58%，而今中國最大貿易市場是東協，其次是歐盟，美國正漸行漸遠落居第三。貿易戰形成的新常態是難有交集的經貿運行，但若觀測綜合國力，美消中長已是共識，這或許可解釋未來的走向。