中醫臨床治療 抗疫療效顯著

筆者近期又用中藥療法治癒兩例新冠肺炎 患者。兩位患者都是通過電話問診，並參看舌頭照片進行中醫診斷治療。新冠肺炎屬於西醫臨床病名，其診斷依據就是核酸檢測 的陰陽屬性。上述兩例痊癒案例顯示，經過中醫方藥治療，患者的瘟病病態體徵均告消失；而且患者的核酸檢測結論均為陰性，因而完全可以確定其新冠肺炎已治癒。

一號患者，男性32歲。患者於12/11/2020收到核酸檢測陽性通知，除了口淡無味，舌色紅絳，舌頭中間有裂紋之外，基本上沒有其他病態體徵。顯示瘟毒已經深入體內，故處以清瘟敗毒散清熱解毒，涼血瀉火。由於患者素來胃腸虛弱，服藥過程中曾出現腹瀉問題，故佐以藿香正氣散止瀉。服藥兩周後，患者自行前往複查核酸，結論為轉陽為陰。

患者雖然被認爲「無症狀」，但從其紅絳的舌像中，筆者觀察到瘟疫熱毒已經蓄積在其體内，舌頭中間的裂紋則顯示其陰津已被火熱灼傷，預示著身體將會出現發燒等症狀。所以雖然西醫將其歸類為無症狀新冠病毒感染者，中醫臨床還是可以依據異常的舌像，進行辨證論治而迅速取效。

二號患者，男性28歲。患者由於自覺感冒，渾身無力，肌肉痠痛；於12/23/2020進行核酸檢測，並在第二天收到核酸檢測陽性反應通知，隨即尋求筆者幫助。患者自覺鼻塞，鼻乾痛，咳嗽，少量黃痰，每日下午低燒，惡寒，手肘以下感覺麻痹無力，舌紅，邊痕，苔黃白，厚如積粉等等。

上述病態體徵提示患者已經外感到穢濁不正之氣，濕溫内壅，邪留氣分；隨即施以甘露消毒丹加減治療，以利濕化濁，清熱解毒。患者服藥兩日後諸症迅速消失，積粉舌苔也隨即消失，患者自行前去進行核酸複查，檢測結論為陰性反應。

中醫稱這種傳染性極強的疾病為瘟疫，資料顯示中國歷史上曾經流行過321次，都是通過中醫藥療法進行預防和治療的，幾千年來中醫臨床，對於瘟病已有豐富治療經驗，學術理論完全可以指導中醫臨床取得顯著的療效。

其實新冠肺炎並不是不可治癒。雖然中醫同樣不存在能夠直接殺滅病毒的藥物，但中醫臨床的治病途徑不是直接殺滅病毒，而是通過調節瘟病患者身體狀況的途徑進行治療。所以嚴格地説，中醫臨床其實不是在治療新冠肺炎，而是依據自己的學術理念治療瘟病。只是通過中醫藥療法治療，除了患者的臨床病態體徵得以消除之外，其核酸檢測結果一般都會由先前的陽性轉爲陰性；而這些檢驗結果的變化，直接顯示著患者的新冠肺炎已治癒。

無數臨床案例顯示，對於新冠肺炎輕症患者，中醫臨床能夠較爲輕鬆地抑制病情的發展，能夠較快地消除各種病態體徵；而對於重症患者，中醫臨床無須使用吸痰機和呼吸機，通過中藥、針灸等療法寬胸除痰，能夠較爲有效地挽救重症患者的生命。

筆者以爲，在目前疫情 大流行、死亡率較高的的關鍵時期，醫學的職責是救助更多的新冠肺炎患者。只要是能救助罹患新冠肺炎患者的醫學就是好醫學，就是民衆所急需的醫學，沒有理由非得依據西醫臨床「殺滅病毒」的治病思維，衡量和否定中醫臨床的整體對抗思維觀，更沒有必要否定中醫臨床抗擊瘟疫的重要作用。