拜登上台 美國依舊難擺脫困境

1月20日伴隨著禮炮和空無觀眾的旗海，拜登 宣誓就任美國 總統，在新冠疫情瘋狂肆虐當口，他的就任是否會給美國帶來天翻地覆的光明前途，筆者也試作分析。

首先，從表面上看，拜登當選並非代表民意，哪有總統登基，現場要荷槍實彈重兵保衛，三步一崗、五步一哨，內部篩查、如臨大敵似的布置簡直荒唐可笑。很明顯，這說明新政權與美國人民脫節。

拜登內閣團隊政治理念，以接納中南美洲難民、非法移民合法化，打砸搶罪犯除罪化為其政治理念，可說是標新立異、劍走偏鋒，不腳踏實地的為美國探索政治、經濟改革的道路，進行結構性調整，追上時代的進步，反而致力於消除男女廁所之分，停止千百年來父親母親人倫的繼承。筆者認為這完全是在追求旁門左道，把治國理政的重心放錯了位置。

孟子云：「事不得行，反求諸己」，意思是指我們的行動沒有到達預期的效果，就應該反省自躬，從自己身上找原因。而美國現在諸事不順，從政客到財團不僅不從自己身上尋求改進，反而只知道一味地責怪中國 ，覺得是中國妨礙了美國繼續稱霸全球。

筆者認為，美國的菁英階層並沒有意識到隨著科技高速發展，知識快速普及，產業全球化推進，製造業和工業進步，再不是100年前的格局了。美國政治架構和經濟市場配置，如果再不做相當的改良和轉型，國家發展幾乎肯定會陷入故步自封的泥潭，被中國趕超很可能是以幾年或幾個月計算的事。

筆者認為，美國目前面臨最大的陷阱就是去市場化。美國現在有6000萬人定期領取政府的福利，幾乎一半的人口不向國家繳稅，說白了，已經是半個共產主義、半資本主義的架構，如果美國政客還堅持提高工人的最低工資，逼迫業主為員工購買各種保險，美國大小企業主的利潤空間還會進一步壓縮，他們只能更多地搬離美國，轉移到併入世界經濟大循環圈的中國和其他東南亞國家，因為在那些國家自由市場化機制，反而得到保留。相反，由於美國現行極其沉重的社會福利負擔，也最終將把美國推入破產深淵。

總之，拜登只是一個聽話的和事佬，一個傀儡而已。他對美國的命運和前途，沒有一整套改革的理念，會的只是撒錢平息眾怒。而真正拜登背後的操縱集團，恐怕也沒有意識到美國的一人一票、政黨輪替的政治架構已經不能適應當今世界的飛速發展了，他們還抱著陳規陋習準備再深挖其中的潛力，企圖以上述別出心裁的超前倫理操作和免罪化來帶動美國前進。筆者認為幾乎毫無可能不被中國趕超，因為目前來看，只有中國在不斷的進行政治經濟架構的調整，全力投入世界地球村的市場經濟運作，也只有中國做好了迎接新世紀的準備，而美國卻致力於抱殘守缺，以泥牛入海之勢踉蹌前行。