主動重整中美友善關係

川普終於離開白宮，卻留下中美交惡的火種，仍然裊裊未熄。由於疫情凶猛，接班的拜登 新政府，也分不出身對此表態。近日白宮發言人回答這個問題時説，目前拜登對中國 的立場是：耐心戰略(strategic patience)。意思是看中國如何放馬過來，驗明是敵是友，再作下回分解，其中含義不解可知。現在拜登擺明是角球交由中國發球，能否臨門一腳，就看中國的踢法，還等待什麼呢？

路是人走出來的，敬酒總比罰酒好，最要緊是能放眼未來、把握現在。日前美國 之音訪問美方中國問題專家何漢理(Harry Harding)對於中美關係的看法。他說，北京應正視兩國已出現高度競爭形勢。中國則仍陷於這幾年的對等性制裁；假如中國還以口出威脅方式處理兩國關係，只會促成彼此關係更加惡化，前途不可想像！

打個比喻，甲乙兩個對等人，在泥沼中雙纏惡鬥，各逞己勇，一直糾纏，結果是誰贏了？是及早醒覺而先行放手，跳出泥沼的那個人贏了，因為他能顧慮未來千秋傳承，重於一時得失，因而先行解結，以退為進，豈是笨拙？

眼前中國握有三種解結機會：一是竭力協助美國減退疫情重壓，撇開政治因素，提出人力、物力、智力以供所需；人非草木誰能無知，當可博得好感；至於是否接收，那是對方的意願，但求盡我良知！

二是竭力協助美國重建疫後經濟方略，盡量採購美國產品，並鼓勵國人向其投資設廠，購入債券等，補助其受傷的經濟。

三是配合民主意識，試行放權於民政策，開放美方官民前來自由訪問，以表大同。尤其是主動邀請兩國高層對話，暢所欲言，務以除去隔閡、增進溝通為主軸，重建互敬、互助、無妒，才是泱泱大國之風。